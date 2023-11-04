Çin ülkesi için Avustralya'dan 7 yıl sonra bir ilk: Birbirlerine ihtiyaç duyan frenemitler! İlan ettiler!

"Çin ve Avustralya, derin ekonomik olarak karşılıklı bağımlıdır," diyor ANU Ulusal Güvenlik Koleji'nde bir araştırmacı olan Benjamin Herscovitch. Genellikle Çin, kaynaklarını tatmin etmek için Avustralya'ya büyüyen ekonomisini memnun etmek için ham mal sunmada oldukça bağımlı olmuştur ve hala öyledir. Örneğin, demir cevheri ve sıvılaştırılmış doğalgazın büyük miktarları Avustralya'dan gelmektedir. İlginçtir ki, bu hammaddelerden hiçbiri Çin kısıtlamalarına tabi tutulmamıştır. Çin halkı Avustralya şarabı ve ıstakozu olmadan yaşayabilir, ancak ülke çeliği üretmek veya fabrikalarını çalıştırmak için gerekli malzemeleri uygun bir şekilde tedarik edebilene kadar Avustralya'dan taleplerde bulunmak için güçlü bir konumda olmadığını biliyor. Bazı analistler, Çin'in ticaret kısıtlamalarının Canberra'yı Pekin'e daha fazla yaklaştırmadığını, aksine tam tersi etki yaptığını savunuyor. "Hükümet, Çin'in zorlayıcı ekonomik ve diplomatik önlemlerinin Avustralya'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne daha da yaklaştırdığını fark etmeye başladı," diyor Herscovitch. "Pekin'in ticaret kısıtlamalarını kaldırma ve diplomatik temasları normalleştirme kararı, Canberra'yı Washington'dan uzaklaştırmayı amaçlamaktadır." Amaçlardan biri, Kapsamlı ve İlerici Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması'na (CPTPP) katılma konusunda Avustralya'nın desteğini kazanmaktır. Bu, çöken Trans-Pasifik Ortaklık (TPP) olan serbest ticaret anlaşmasının halefi. Şu ana kadar birkaç ülke, Avustralya dahil, Çin'in katılma girişimlerini engelledi. Profesör Golley'ye göre, Avustralya ve Çin'in iklim değişikliği gibi birlikte çalışmaları gereken konularda "rakip olarak işbirliği yapmaları" riski bulunmaktadır. Avustralya'nın Amerika ile yakın politik ve askeri bağları, süper güçler arasındaki mücadelede otomatik olarak Amerikan tarafında kalacağı anlamına gelmektedir. Ancak Çin'in ekonomi politikaları aktif olarak Çin'e zarar verdiğinden, ilişkileri daha da germek ve her iki ülkeyi başlangıç noktasına geri döndürme riski taşıyabilir. Nepal depremi: Nepal'in batı kesiminde 150'den fazla kişi öldü Nepal depremi: Nepal'in batı kesiminde 150'den fazla kişi öldü Profesör Golley diyor ki, "Bu ne kadar daha uzun sürebilir bilemiyorum. Avustralya hükümeti, temelde, ihracatımıza devam etmeye ve Çin'den gelen sermaye girişlerini sınırlamaya devam etmek istediğimizi söylüyor gibi görünüyor." Ancak ABD ile artan gerilimler göz önüne alındığında, Çin'in Amerika'nın müttefiklerini yabancılaştırmak istemediği mantıklıdır. Washington, sadece Çin'in gelişmiş bilgisayar çipleri ve yeşil enerji için gereken kritik minerallere erişimini engellemeye çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda müttefiklerini aynısını yapmaları için baskı yapıyor. Dünya lityumunun yarısı örneğin Avustralya'da bulunuyor. Çinli şirketler, elektrikli araçlar için gerekli olan bu metalleri elde etmek istiyor ve Çin şu anda küresel lider konumunda. Profesör Golley'ye göre, Avustralya ve Çin, birlikte çalışmaları gereken konularda "rakip olmaktansa işbirliği yapmaları gerektiği bir tehlike taşıyor". Avustralya'nın Amerika ile yakın politik ve askeri bağları, süper güçler arasındaki mücadelede otomatik olarak Amerikan tarafında kalacağı anlamına gelmektedir. Ancak, Çin'e ekonomik politikaları aktif olarak zarar veren bir ülke ile birleşmenin ilişkiye daha fazla gerilim getirmesi ve her iki ülkeyi başlangıç noktasına geri gönderme riski taşıdığından, bu sadece daha fazla gerginlik yaratabilir.