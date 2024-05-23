2024-05-23 15:51:17 Çin Tayvan'ın etrafını sardı! Pasifik ısınıyor
Çin, Tayvan çevresinde iki gün sürecek askeri tatbikat başlattı.
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Çin, Tayvan çevresinde iki gün sürecek askeri tatbikat başlattı.
Tatbikatlar, Çin'i adayı tehdit etmeyi bırakıp demokrasinin varlığını kabul etmeye çağıran Başkan William Lai'nin göreve başlamasından üç gün sonra gerçekleşti.
Çin, Tayvan'ı eninde sonunda Pekin'in kontrolü altına girecek ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.
Tayvan savunma bakanlığı Çin tatbikatlarını "mantıksız provokasyonlar" olarak kınadı.
Savunma bakanlığı, Taipei'nin "adanın egemenliğini savunmak" için deniz, hava ve kara kuvvetleri gönderdiğini söyledi.
Çin, Tayvan'ın doğusuna deniz ve hava devriyeleri göndererek Taipei'ye doğusunun artık Çin saldırısına açık olduğunu ve Amerikalılara Tayvan'ı doğudan ikmal etme veya yeniden güçlendirme çabalarının Çin füzelerine karşı savunmasız olduğunu göstermeyi amaçlıyor.
Çin, geçen yıl defalarca Tayvan'ı savaş uçakları ve donanma gemileriyle kuşatmanın provasını yaptı.
Taipei, Bay Lai'nin göreve başlamasından hemen önce Tayvan sularına ve hava sahasına yönelik saldırılarda artış olduğunu bildirmişti.
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