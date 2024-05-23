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Çin Tayvan'ın etrafını sardı! Pasifik ısınıyor

2024-05-23 15:51:17
Çin Tayvan'ın etrafını sardı! Pasifik ısınıyor

Çin, Tayvan çevresinde iki gün sürecek askeri tatbikat başlattı.

#1
Foto - Çin Tayvan'ın etrafını sardı! Pasifik ısınıyor

Tatbikatlar, Çin'i adayı tehdit etmeyi bırakıp demokrasinin varlığını kabul etmeye çağıran Başkan William Lai'nin göreve başlamasından üç gün sonra gerçekleşti.

#2
Foto - Çin Tayvan'ın etrafını sardı! Pasifik ısınıyor

Çin, Tayvan'ı eninde sonunda Pekin'in kontrolü altına girecek ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.

#3
Foto - Çin Tayvan'ın etrafını sardı! Pasifik ısınıyor

Tayvan savunma bakanlığı Çin tatbikatlarını "mantıksız provokasyonlar" olarak kınadı.

#4
Foto - Çin Tayvan'ın etrafını sardı! Pasifik ısınıyor

Savunma bakanlığı, Taipei'nin "adanın egemenliğini savunmak" için deniz, hava ve kara kuvvetleri gönderdiğini söyledi.

#5
Foto - Çin Tayvan'ın etrafını sardı! Pasifik ısınıyor

Çin, Tayvan'ın doğusuna deniz ve hava devriyeleri göndererek Taipei'ye doğusunun artık Çin saldırısına açık olduğunu ve Amerikalılara Tayvan'ı doğudan ikmal etme veya yeniden güçlendirme çabalarının Çin füzelerine karşı savunmasız olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

#6
Foto - Çin Tayvan'ın etrafını sardı! Pasifik ısınıyor

Çin, geçen yıl defalarca Tayvan'ı savaş uçakları ve donanma gemileriyle kuşatmanın provasını yaptı.

#7
Foto - Çin Tayvan'ın etrafını sardı! Pasifik ısınıyor

Taipei, Bay Lai'nin göreve başlamasından hemen önce Tayvan sularına ve hava sahasına yönelik saldırılarda artış olduğunu bildirmişti.

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