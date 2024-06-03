  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
3
‘Çin Halk Müziği ve Dans Gösterisi’ protesto edildi!

2024-06-03 17:47:14
‘Çin Halk Müziği ve Dans Gösterisi’ protesto edildi!

Doğu Türkistan STK’ları ile Anadolu Neferleri Çin Konsolosluğu’nun Cemal Reşit Rey Salonu’nda düzenlediği Çin Halk Müziği ve Dans Gösterisi’ni protesto etti. Eylem, 2 Haziran Pazar günü saat 18.00’da Şişli Cemal Reşit Rey Konser Salonu önünde yapıldı. Eylemde okunan basın bildirisinde İstanbul'da düzenlenecek olan "Çin folklörü ve halk müziği" gösterisinin, Uygur Türklerinin kültürünü Çin kültürü olarak göstermeye yönelik bir propaganda aracı olduğu dile getirildi. Bu gösteri, Çin'in Uygur Türklerine karşı uyguladığı asimilasyon ve soykırım politikalarını örtbas etmek için bir girişim olduğu söylendi. Gösterinin düzenleneceği sırada Uygur Türklerinin evlerine "kardeş aile" uygulaması adı altında Çinli ajanlar yerleştirildiği ve Uygur Türklerinin toplama kamplarında işkence gördüğü hatırlatıldı. Eylemde Müslüman Anadolu'nun sessiz kalmayacağı vurgulandı.

#1
Foto - ‘Çin Halk Müziği ve Dans Gösterisi’ protesto edildi!

İşte basın bildirisi: Kardeşlerim, Çinli kafirler ve davet ettikleri bürokratlar, diplomatlar- İstanbul'un göbeğinde -adeta Anadolu Müslümanlarına meydan okurcasına- işte tam bu binada güya "Çin folklörü ve Çin halk müziği" gösterisi yapacaklarını duyurdular. Kafir Çin, Uygur kültürünü Çin kültürü olarak tanıtmakta, yürüttükleri asilimasyon ve soykırım politikalarını örtbas etmek adına Uygur folklörünü- Çin halk dansı, Uygur müziğini ise- Çin halk müziği olarak tanıtmakta, Uygur kültürünü Çin kültürü olarak göstermekte; Doğu Türkistan'ın, Çin'in bir parçası olduğu söylemini pekiştirmeye çalışmaktadırlar! Burada bu çirkin organizasyon yapılırken, Müslüman Uygur Türklerinin evlerine, "kardeş" aile uygulaması adı altında Çinli ajanlar yerleştirilmektedir. Burada bu çirkin organizasyon yapılırken, Uygur Türkü kardeşlerimiz toplama kamplarında ailelerinden koparılmakta ve işkence görmektedirler! Bu toplama kamplarını "Uygurların beyinleri hasta, bu hastalığı iyileştirmek için okullar kurduk." diyerek alçakça savunan Çin Başkonsolosluğu, nasıl oluyor da bu organizasyonu düzenleyebiliyor? Nasıl oluyor da yetkililer, bu organizasyonun düzenlenmesine izin verebiliyor? Bu çirkin organizasyonun düzenlenmesine önayak olan ve zalim Çin'in davetini kabul ederek, bu organizasyona katılan bütün yetkilileri kınıyoruz! Yazıklar olsun! Bugün, Kızıl Çin ile göbek bağı olanlar susabilir!

#2
Foto - ‘Çin Halk Müziği ve Dans Gösterisi’ protesto edildi!

Sermayesini büyütmekle meşgul işbirlikçi kodomanlar susabilir! Kızıl Çin kuyrukçusu komünistler susabilir! Sözde milliyetçi, özde kafatasçı, yiyici, çıkarcı çapsızlar susabilir! "Bana ne bundan" diyen rahat düşkünleri de susabilir! Fakat Müslüman Anadolu susmaz, susamaz! Unutanlara hatırlatmak isteriz ki: Müslümanlar zulüm odağı nice valsleri, imanlarıyla ve gür sesleriyle bastırmış ve susturmuştur. Öyleyse kardeşlerim, hep birlikte bir daha, göğsümüzde bir nefes şifahi cihadla! Kahrolsun Kızıl Çin! Yaşasın Türkistan! Ya Cabbar Ya Kahhar Ya Muntakim Allah Biz İntikamına memur et!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atın bu ahlaksızları içeri! Ezan okunurken Kadıköy’deki lise bahçesinde skandal
Sosyal Medya

Atın bu ahlaksızları içeri! Ezan okunurken Kadıköy’deki lise bahçesinde skandal

İstanbul Kadıköy’de kaydedilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Ezan okunduğu esnada Kadıköy’de lisenin arka bahçesinde iki kişi cinsel ilişkiy..
Filistin’den Hamaney’e sert tepki! “Kabul edilemez”
Gündem

Filistin’den Hamaney’e sert tepki! “Kabul edilemez”

Filistin yönetimi, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in savaş çıkışına sert tepki gösterdi.
‘Bunu bir kenara yazın’! Ümit Özat'tan Mourinho iddiası
Spor

‘Bunu bir kenara yazın’! Ümit Özat'tan Mourinho iddiası

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, sarı-lacivertli ekibin yeni hocası Jose Mourinho hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Bu ülkede savcı ya da hakim yok mu? 1:24 saniye içinde bu sözleri sarf etti. Asıp kesiyor ve bunların hesabı sorulmuyor
Gündem

Bu ülkede savcı ya da hakim yok mu? 1:24 saniye içinde bu sözleri sarf etti. Asıp kesiyor ve bunların hesabı sorulmuyor

Gazeteci! Nevşin Mengü kendi YouTube kanalında tam 1 dakika 24 saniye içerisinde korkunç savaş çığırtkanlığı yaptı. Aylardır aynı üslubu sür..
Sonunda itiraf ettiler! Bölmek için savaş başlatmalıyız!
Dünya

Sonunda itiraf ettiler! Bölmek için savaş başlatmalıyız!

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Lübnanı bölmek ve güneyinde yaşayanları sürmek için savaş başlatılması gerektiğini savundu.
Yok böyle gelişme! 'Tehdit altındayız' deyip Türkiye'den Bayraktar Kızılelma'yı istediler

Yok böyle gelişme! 'Tehdit altındayız' deyip Türkiye'den Bayraktar Kızılelma'yı istediler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23