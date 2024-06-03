2024-06-03 17:47:14 ‘Çin Halk Müziği ve Dans Gösterisi’ protesto edildi!
Doğu Türkistan STK’ları ile Anadolu Neferleri Çin Konsolosluğu’nun Cemal Reşit Rey Salonu’nda düzenlediği Çin Halk Müziği ve Dans Gösterisi’ni protesto etti. Eylem, 2 Haziran Pazar günü saat 18.00’da Şişli Cemal Reşit Rey Konser Salonu önünde yapıldı. Eylemde okunan basın bildirisinde İstanbul'da düzenlenecek olan "Çin folklörü ve halk müziği" gösterisinin, Uygur Türklerinin kültürünü Çin kültürü olarak göstermeye yönelik bir propaganda aracı olduğu dile getirildi. Bu gösteri, Çin'in Uygur Türklerine karşı uyguladığı asimilasyon ve soykırım politikalarını örtbas etmek için bir girişim olduğu söylendi. Gösterinin düzenleneceği sırada Uygur Türklerinin evlerine "kardeş aile" uygulaması adı altında Çinli ajanlar yerleştirildiği ve Uygur Türklerinin toplama kamplarında işkence gördüğü hatırlatıldı. Eylemde Müslüman Anadolu'nun sessiz kalmayacağı vurgulandı.