‘Çin Halk Müziği ve Dans Gösterisi’ protesto edildi!

İşte basın bildirisi: Kardeşlerim, Çinli kafirler ve davet ettikleri bürokratlar, diplomatlar- İstanbul'un göbeğinde -adeta Anadolu Müslümanlarına meydan okurcasına- işte tam bu binada güya "Çin folklörü ve Çin halk müziği" gösterisi yapacaklarını duyurdular. Kafir Çin, Uygur kültürünü Çin kültürü olarak tanıtmakta, yürüttükleri asilimasyon ve soykırım politikalarını örtbas etmek adına Uygur folklörünü- Çin halk dansı, Uygur müziğini ise- Çin halk müziği olarak tanıtmakta, Uygur kültürünü Çin kültürü olarak göstermekte; Doğu Türkistan'ın, Çin'in bir parçası olduğu söylemini pekiştirmeye çalışmaktadırlar! Burada bu çirkin organizasyon yapılırken, Müslüman Uygur Türklerinin evlerine, "kardeş" aile uygulaması adı altında Çinli ajanlar yerleştirilmektedir. Burada bu çirkin organizasyon yapılırken, Uygur Türkü kardeşlerimiz toplama kamplarında ailelerinden koparılmakta ve işkence görmektedirler! Bu toplama kamplarını "Uygurların beyinleri hasta, bu hastalığı iyileştirmek için okullar kurduk." diyerek alçakça savunan Çin Başkonsolosluğu, nasıl oluyor da bu organizasyonu düzenleyebiliyor? Nasıl oluyor da yetkililer, bu organizasyonun düzenlenmesine izin verebiliyor? Bu çirkin organizasyonun düzenlenmesine önayak olan ve zalim Çin'in davetini kabul ederek, bu organizasyona katılan bütün yetkilileri kınıyoruz! Yazıklar olsun! Bugün, Kızıl Çin ile göbek bağı olanlar susabilir!