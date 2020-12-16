Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme

Yine, önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığının aşının Türkiye’ye ihracı için onay verdiği öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Çin aşısında ilk parti ürünün on güne kadar Türk Hava Yolları ile getirilmesi planlanıyor. Daha sonra bu aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Halk Sağlığı Merkezleri tarafından incelenecek. Türkiye incelemeyi kendi kuralları çerçevesinde yapacak. İnceleme 14 gün sürecek. Türkiye Çin ile yapmış olduğu anlaşma gereği, ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşının daha getirilmesi planlanıyor. Şubat ayında ise 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Bu zaman aralığında başka ilavelerin de olması gündemde.