Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme

Yeni Şafak'taki habere göre, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısı Türkiye’ye geldiğinde günde 1,5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, Türkiye’ye gelmesi beklenen koronavirüs aşısına ilişkin açıklama yaptı. İlhan, toplumda bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek, şunları söyledi: “Ülkemizde günde, aşağı yukarı 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200’ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği ön görülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1,5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz. Aşılama yapılmayacak kişilere baktığımızda 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak. Türkiye’de aşılama her yerde aynı anda başlayacak. 83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir.”