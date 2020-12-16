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Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme

2020-12-16 07:36:36
Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme

Türkiye'nin Çin'den almak istediği koronavirüs aşısında önemli bir gelişme yaşandı. Çin, aşıyı "bürokratik nedenlerle" Türkiye'ye belirlenen tarihte teslim etmedi. Daha önce Aralık sonu olarak belirlenen aşılama tarihi değişti. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye’nin Çin’den aldığı Kovid-19 aşısının 11 Aralık olarak planlanan ilk teslimatı Çin’deki prosedüre takıldı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre ilk partinin bir hafta on gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Çin aşısı Türkiye’ye üç aşamada gelecek. Aşının ilk 3 milyonluk dozunun hazır olduğu, ancak Çin’de bazı prosedürlerden kaynaklı gecikmenin yaşandığı belirtildi.

Türkiye’nin Çin’den aldığı Kovid-19 aşısının 11 Aralık olarak planlanan ilk teslimatı Çin’deki prosedüre takıldı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre ilk partinin bir hafta on gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Çin aşısı Türkiye’ye üç aşamada gelecek. Aşının ilk 3 milyonluk dozunun hazır olduğu, ancak Çin’de bazı prosedürlerden kaynaklı gecikmenin yaşandığı belirtildi.

#2
Foto - Yine, önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığının aşının Türkiye’ye ihracı için onay verdiği öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Çin aşısında ilk parti ürünün on güne kadar Türk Hava Yolları ile getirilmesi planlanıyor. Daha sonra bu aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Halk Sağlığı Merkezleri tarafından incelenecek. Türkiye incelemeyi kendi kuralları çerçevesinde yapacak. İnceleme 14 gün sürecek. Türkiye Çin ile yapmış olduğu anlaşma gereği, ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşının daha getirilmesi planlanıyor. Şubat ayında ise 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Bu zaman aralığında başka ilavelerin de olması gündemde.

Yine, önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığının aşının Türkiye’ye ihracı için onay verdiği öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Çin aşısında ilk parti ürünün on güne kadar Türk Hava Yolları ile getirilmesi planlanıyor. Daha sonra bu aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Halk Sağlığı Merkezleri tarafından incelenecek. Türkiye incelemeyi kendi kuralları çerçevesinde yapacak. İnceleme 14 gün sürecek. Türkiye Çin ile yapmış olduğu anlaşma gereği, ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşının daha getirilmesi planlanıyor. Şubat ayında ise 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Bu zaman aralığında başka ilavelerin de olması gündemde.

#3
Foto - Yeni yılla birlikte aşılanma sürecinin başlayacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kısa bir zaman diliminde yoğun aşılama yapmayı hedeflediklerini belirtti. Yetkililer, “Çünkü kitlesel bağışıklamanın bu şekilde başarılı olabileceğini inanıyoruz. Bu nedenle iki ve üç ay içinde yoğun aşılama dönemi içine girmek istiyoruz. Vatandaşları aşı olması konusunda ikna edeceğiz. Bizim asıl işimiz aşı geldikten sonra başlayacak” ifadelerini kullandı.

Yeni yılla birlikte aşılanma sürecinin başlayacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kısa bir zaman diliminde yoğun aşılama yapmayı hedeflediklerini belirtti. Yetkililer, “Çünkü kitlesel bağışıklamanın bu şekilde başarılı olabileceğini inanıyoruz. Bu nedenle iki ve üç ay içinde yoğun aşılama dönemi içine girmek istiyoruz. Vatandaşları aşı olması konusunda ikna edeceğiz. Bizim asıl işimiz aşı geldikten sonra başlayacak” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yeni Şafak'taki habere göre, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısı Türkiye’ye geldiğinde günde 1,5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, Türkiye’ye gelmesi beklenen koronavirüs aşısına ilişkin açıklama yaptı. İlhan, toplumda bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek, şunları söyledi: “Ülkemizde günde, aşağı yukarı 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200’ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği ön görülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1,5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz. Aşılama yapılmayacak kişilere baktığımızda 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak. Türkiye’de aşılama her yerde aynı anda başlayacak. 83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir.”

Yeni Şafak'taki habere göre, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısı Türkiye’ye geldiğinde günde 1,5 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, Türkiye’ye gelmesi beklenen koronavirüs aşısına ilişkin açıklama yaptı. İlhan, toplumda bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek, şunları söyledi: “Ülkemizde günde, aşağı yukarı 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200’ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği ön görülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1,5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz. Aşılama yapılmayacak kişilere baktığımızda 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak. Türkiye’de aşılama her yerde aynı anda başlayacak. 83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir.”

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