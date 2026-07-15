Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı: 'Doğu Akdeniz’de ne işimiz var' diyen askerler darbeci çıktı
Hazine ve Maliye eski Bakanı Albayrak, 15 Temmuz öncesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki egemenlik adımlarını engellemeye çalışan bazı askerlerin darbe girişimine karışan FETÖ mensupları olduğunu açıkladı. Albayrak, hain kalkışmanın başarısız olmasının ardından ise Türkiye’ye yönelik silahlı saldırının yerini swap mekanizmaları üzerinden yürütülen ekonomik ve finansal bir kuşatmaya bıraktığını belirtti.