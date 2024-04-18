Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri artarken, stopere oyuncu arayışları da başladı. Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, dünyaca ünlü yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...