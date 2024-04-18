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Spor
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Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

2024-04-18 13:53:21
Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri artarken, stopere oyuncu arayışları da başladı. Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, dünyaca ünlü yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri artarken, stopere oyuncu arayışları da başladı.

#3
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Savunma için transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, dünyaca ünlü yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

#5
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Bu sezon Galatasaray'da gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri her geçen gün artıyor.

#6
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

İki stoperini de yaz transfer döneminde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılar, şimdiden stoper arayışlarına başladı.

#7
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Cimbom, bu bölge için aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar...

#8
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Fotomaç'ın haberine göre; G.Saray, Manchester United ile sözleşmesi bitecek Raphael Varane'ı ilk sıraya yazdı.

#9
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Gelen iddialara göre ise Galatasaray transfer komitesi;

#10
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

Manchester United'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Raphael Varane için nabız yokladı.

#11
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

ManU'yla +1 yıl daha opsiyonu bulunan Fransız stoper, Kırmızı Şeytanlar ile anlaşma sağlayamazsa yazın ayrılacak.

#12
Foto - Cimbom'dan yılın bombası! Stopere dünya yıldızı... Taraftarı ayağa kaldıracak! İngiltere’de resmen hazine bulundu!

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