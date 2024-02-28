2024-02-28 01:43:48 Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, yıldız oyuncuyla sezon sonu yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isim ve tüm detaylar...