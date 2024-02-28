  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'de ekonomik iflasın işareti CEO kıyımı

Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

"Türkiye'ye petrol gönderemediğimiz için zarar ediyoruz" demişlerdi! Arap ülkesinden sürpriz hamle geldi

Rezalet ki ne rezalet! Kupa sonrası flaş gelişme: Belli oldu: Hocam hala bu mu konunuz!

"Allah bana 150 yıl ömür verseydi... "Emre Belözoğlu kritik gelişmeyi duyurdu: 'Hayır' diyemedi, ortalık karışacak

ABD, İsrail ve Fransa'yı kalpten götürecek gelişme! Bayraktar TB3 SİHA 9 saat boyunca yere inmedi

Simpsonlar'ın yeni tahmini dünyayı salladı: 100 yılda bir görülen doğa olayı her yeri ele geçirecek

Rusya kritik gelişmeyi duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Microsoft'tan Android ve iOS'a yapay zeka dokunuşu
Spor
15
Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

2024-02-28 01:43:48
Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, yıldız oyuncuyla sezon sonu yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılarda ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

#3
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, yıldız oyuncuyla sezon sonu yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir virajı geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#5
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golle sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 72 yaparak liderliğini sürdürdü.

#6
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

İç sahadaki muhteşem serisini devam ettiren Cimbom, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

#7
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenerek Avrupa defterini kapatan Aslan, sezonu 3 kupada tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

#8
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürme hedefinde olan Galatasaray, kalan haftalarda alacağı maksimum galibiyetlerle mutlu sona ulaşmak istiyor.

#9
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Bu hedefler doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda yeni sezon kadro planlama çalışmalarına da şimdiden başlandı.

#10
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim koordineli bir şekilde operasyonu yürütüyor.

#11
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Tete ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

#12
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Rusya ve Brezilya'dan talipleri bulunan genç oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek.

#13
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Genç oyuncu kadroda istediği şansı bulamadı

#14
Foto - Cimbom'da flaş ayrılık! Galatasaraylıları kalpten götürecek gelişme: Sezon sonu gidiyor...

Okan Buruk Tete'nin yetersiz olduğu konusunda hemfikir...

TikTok çukurunda yeni rezalet patlak verdi! Tesettürlü öğretmenin karşısında büyük edepsizlik
Sosyal Medya

TikTok çukurunda yeni rezalet patlak verdi! Tesettürlü öğretmenin karşısında büyük edepsizlik

Türk örf ve adetlerine, hiçbir toplumsal norma uymayan video paylaşım platformu TikTok'ta her gün yeni bir skandala imza atılıyor. Son olara..
Alper Tan yazdı:
Medya

Alper Tan yazdı: "ABD her yerden çekilecek, AB parçalanabilir!"

Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alper Tan, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir makale kaleme aldı.
Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi
Gündem

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor
Siyaset

İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim, meydanlarda siyasilerin birbirlerine sert çıkışlarıyla ateşlenirken; İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz..
Gündem

"Türkiye ile tarihi bir anlaşma yaptık"

Türkiye-Somali ilişkilerine ve iki ülke arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'na da değinen Somali Enformasyon,..
Akşener ile CHP’li kadın arasında ağır tartışma! 'DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfür!'
Siyaset

Akşener ile CHP’li kadın arasında ağır tartışma! 'DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfür!'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu desteklemediği için tepki gösteren CHP’li kadına cevap ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23