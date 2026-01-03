Cihat Yaycı'dan Türkiye için beklenmedik İran uyarısı: Tahran bunu bilerek yaptı, Urumiye dikkat

“İran’da yaşanan kuraklıktan özellikle İran Türkleri etkileniyor. Türk-İran sınırında daha çok İran Türkleri yer almakta. Bunun yerine PJAK teröristlerinin bu bölgeye getirilmek istenmesi söz konusu. Örneğin, Urumiye kentinin çok göç vermesinin nedenlerinin başında Urumiye gölünün kuruması geliyor. İran burayı adeta izlediği politikalarla kuruttu. Şimdi ise bu bölgeden göçler oluyor. İran Türkleri buradan ayrılmak zorunda kalırken bu bölgeye PJAK teröristleri yerleştiriliyor. Türkiye’nin bu noktada yaşananlara çok dikkat etmesi, dikkatle takip etmesi gerekiyor.”