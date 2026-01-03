  • İSTANBUL
Cihat Yaycı'dan Türkiye için beklenmedik İran uyarısı: Tahran bunu bilerek yaptı, Urumiye dikkat
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cihat Yaycı'dan Türkiye için beklenmedik İran uyarısı: Tahran bunu bilerek yaptı, Urumiye dikkat

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, İran'da yaşanan kuraklığın arka planında skandal bir girişimin olduğunu öne sürdü.

1
#1
Foto - Cihat Yaycı'dan Türkiye için beklenmedik İran uyarısı: Tahran bunu bilerek yaptı, Urumiye dikkat

Terör örgütü PKK feshedildi mi edilmedi mi?.. Kamuoyunda bu soruya gerçek bir cevap aranırken müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’dan önemli bir uyarı geldi. Yaycı, İran’da baş gösteren kuraklık bahane edilerek Türk yurdu Urumiye’de skandal bir yapılanmya dikkatçekti.

#2
Foto - Cihat Yaycı'dan Türkiye için beklenmedik İran uyarısı: Tahran bunu bilerek yaptı, Urumiye dikkat

Yeniçağ'da yer alan habere göre, İran’ın Türk şehri olan Urumiye’nin bilinçli politikalarla kuraklığa terk edildiğini şimdi ise şehirden ayrılan Türklerin yerine PJAK teröristlerinin geldiğini kaydetti.

#3
Foto - Cihat Yaycı'dan Türkiye için beklenmedik İran uyarısı: Tahran bunu bilerek yaptı, Urumiye dikkat

İran’da yaşanan kuraklığın nedenleri ve sonuçlarının Türkiye’yi de etkilemesinin beklenmesi gerektiğine vurgu yapan Cihat Yaycı, şunları söyledi;

#4
Foto - Cihat Yaycı'dan Türkiye için beklenmedik İran uyarısı: Tahran bunu bilerek yaptı, Urumiye dikkat

“İran’da yaşanan kuraklıktan özellikle İran Türkleri etkileniyor. Türk-İran sınırında daha çok İran Türkleri yer almakta. Bunun yerine PJAK teröristlerinin bu bölgeye getirilmek istenmesi söz konusu. Örneğin, Urumiye kentinin çok göç vermesinin nedenlerinin başında Urumiye gölünün kuruması geliyor. İran burayı adeta izlediği politikalarla kuruttu. Şimdi ise bu bölgeden göçler oluyor. İran Türkleri buradan ayrılmak zorunda kalırken bu bölgeye PJAK teröristleri yerleştiriliyor. Türkiye’nin bu noktada yaşananlara çok dikkat etmesi, dikkatle takip etmesi gerekiyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İ. Keskin

Çoğu Türkmen olan kardeşlerimize Suriye de, Irakta, İran da göçe zorlama hep yapılıyor. Engel olamadıktan sonra 'dikkat etsek' ne olur, takip etsek ne olur?

serhat

mantık hatası var.iran için pjak abd tarafından çok daha kolay kullanılabilecek bir aparat türkler öyle değil.yani iran pjak güçlensin istiyorsa rejim kendi ayağına sıkıyor demektir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
