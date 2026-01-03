Cihat Yaycı'dan Türkiye için beklenmedik İran uyarısı: Tahran bunu bilerek yaptı, Urumiye dikkat
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, İran'da yaşanan kuraklığın arka planında skandal bir girişimin olduğunu öne sürdü.
Terör örgütü PKK feshedildi mi edilmedi mi?.. Kamuoyunda bu soruya gerçek bir cevap aranırken müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’dan önemli bir uyarı geldi. Yaycı, İran’da baş gösteren kuraklık bahane edilerek Türk yurdu Urumiye’de skandal bir yapılanmya dikkatçekti.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, İran’ın Türk şehri olan Urumiye’nin bilinçli politikalarla kuraklığa terk edildiğini şimdi ise şehirden ayrılan Türklerin yerine PJAK teröristlerinin geldiğini kaydetti.
İran’da yaşanan kuraklığın nedenleri ve sonuçlarının Türkiye’yi de etkilemesinin beklenmesi gerektiğine vurgu yapan Cihat Yaycı, şunları söyledi;
“İran’da yaşanan kuraklıktan özellikle İran Türkleri etkileniyor. Türk-İran sınırında daha çok İran Türkleri yer almakta. Bunun yerine PJAK teröristlerinin bu bölgeye getirilmek istenmesi söz konusu. Örneğin, Urumiye kentinin çok göç vermesinin nedenlerinin başında Urumiye gölünün kuruması geliyor. İran burayı adeta izlediği politikalarla kuruttu. Şimdi ise bu bölgeden göçler oluyor. İran Türkleri buradan ayrılmak zorunda kalırken bu bölgeye PJAK teröristleri yerleştiriliyor. Türkiye’nin bu noktada yaşananlara çok dikkat etmesi, dikkatle takip etmesi gerekiyor.”
