Gündem olacak “Türkiye” iddiası! Savaşa girmemize ramak kalmış: “Plan altüst edildi”

Hamidan ayrıca, planın başarısız olmasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in etkili olduğunu öne sürerken, İsrailli kaynakların bu konuda doğrudan isim vermekten kaçındığı aktarıldı. Haberde, İran'da olası bir rejim değişikliğinin yeni bir göç dalgasına yol açabileceği değerlendirmesine yer verildi. Dr. Yanarocak, Türkiye'nin bu nedenle İran topraklarında tampon bölge oluşturmayı dahi değerlendirdiğini iddia etti. Hamidan ise İran rejiminin çökmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran'ın kuzeybatısındaki bazı bölgelere girmesini öngören bir plan hazırlandığını ileri sürdü.