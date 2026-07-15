Gündem olacak “Türkiye” iddiası! Savaşa girmemize ramak kalmış: “Plan altüst edildi”
İran'da rejim değişikliğini hedeflediği öne sürülen gizli kara operasyonunun, Türkiye'nin devreye girmesiyle son anda durdurulduğu iddia edildi. Operasyonda PJAK ve bazı silahlı Kürt gruplarına silah desteği planlandığı, Ankara'nın IKBY'ye baskı yaptığı ve bunun ardından Beyaz Saray'ın iptal kararı aldığı öne sürüldü. Haberde ayrıca Türkiye'nin olası bir rejim değişikliğine karşı farklı senaryolar üzerinde hazırlık yaptığı iddialarına da yer verildi.