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Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı

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Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında firari olan ve bugün enselenen Hilmi Tuna Kuriş’in kaçış planı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün Kuriş’i filmleri aratmayan takibi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, 13 Ağustos 2026 tarihli operasyonda yakalanamayarak firari duruma düşen Hilmi Tuna Kuriş’in izine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü teknik çalışmalar madde madde ortaya çıktı.

#1
Foto - Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı

1- ERHAN YILMAZ BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ Hilmi Tuna Kuriş’in operasyon öncesinde ve sonrasında Erhan Yılmaz ile birlikte hareket etmiş olabileceği değerlendirilirken, operasyon tarihinde aktive edilen ve Erhan Yılmaz adına kayıtlı bir internet aboneliğiyle bağlantı kurduğu belirlenen GSM hattı incelemeye alındı.

#2
Foto - Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı

2- FİRARİ HATTIN İSTANBUL’DAN MUĞLA’YA HAREKETİ BELİRLENDİ Takip edilen GSM hattının 15 Ağustos gecesi Kadıköy’de kapandığı, 16 Ağustos’ta ise Muğla’da yeniden aktif hale geldiği tespit edildi. Böylece şüphelilerin İstanbul’dan Muğla istikametine hareket ettiklerine ilişkin önemli bir teknik bulgu elde edildi.

#3
Foto - Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı

3- GSM TRAFİĞİ 34 SL 313 PLAKALI ARACA ULAŞTIRDI Söz konusu hattın temas kurduğu diğer GSM verileri ile PTS kayıtları karşılaştırıldığında şüphelilerin çakarlı ve tahsisli 34 SL 313 plakalı araçla Muğla’ya götürüldükleri değerlendirildi. Aracın San Sistem Lojistik Bilişim İletişim ve Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu, 17 Aralık 2025-17 Aralık 2030 tarihleri arasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği tespit edildi.

#4
Foto - Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı

4- ARACIN İSTANBUL’DAN ÇIKIŞ HAZIRLIĞI GÖRÜNTÜLENDİ 34 SL 313 plakalı aracın 15 Ağustos saat 15.15 sıralarında Kadıköy Küçükbakkalköy’deki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı belirlendi.

#5
Foto - Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı

5- İZMİR’DEKİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ SÜRÜCÜYÜ ORTAYA ÇIKARDI Araç, 16 Ağustos’ta İzmir’in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda yeniden görüntülendi. Yakıt alan ve PTS görüntülerinde görülen kişinin Mehmet Özmen olduğu değerlendirildi. Araçtaki diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçtan inmediği tespit edildi.

#6
Foto - Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı

6- SÜRÜCÜNÜN DE TELEFONUNU KAPATTIĞI BELİRLENDİ Mehmet Özmen’in kullandığı değerlendirilen GSM hattını 16 Ağustos saat 12.31 sıralarında kapattığı belirlendi. Teknik incelemede Özmen’in, aracın gidiş ve dönüş güzergâhında telefonunu kapalı tuttuğu tespit edildi.

#7
Foto - Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı

7- PTS İLE GSM KAYITLARI BİRBİRİNİ DOĞRULADI 34 SL 313 plakalı aracın dönüş güzergâhındaki PTS kayıtları ile Özmen’in GSM hattının yeniden aktif hale geldiği saat karşılaştırıldı. 17 Ağustos saat 11.05 civarındaki PTS kaydı ile GSM hattının İstanbul’da yeniden açılış zamanının uyumlu olduğu belirlendi. Bu durum, Özmen’in Muğla’ya gittikten sonra İstanbul’a döndüğü ve dönüşünün ardından telefonunu yeniden açtığı değerlendirmesini güçlendirdi.

#8
Foto - Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı

8- KAÇIŞ ORGANİZASYONUNUN MUĞLA AYAĞI ORTAYA ÇIKARILDI Tüm GSM, PTS, akaryakıt istasyonu ve kamera kayıtlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Mehmet Özmen’in Hilmi Tuna Kuriş ve/veya Erhan Yılmaz’ı İstanbul’dan Muğla’ya götürerek firarlarına yardımcı olduğu anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün adım adım yürüttüğü bu teknik ve istihbari takip sonucunda firarilerin Muğla’ya uzanan kaçış güzergâhı deşifre edildi; elde edilen bilgiler ilgili emniyet birimleriyle paylaşılmasının ardından Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın yakalanmasına uzanan süreç işletildi.

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