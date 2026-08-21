Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında firari olan ve bugün enselenen Hilmi Tuna Kuriş’in kaçış planı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün Kuriş’i filmleri aratmayan takibi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, 13 Ağustos 2026 tarihli operasyonda yakalanamayarak firari duruma düşen Hilmi Tuna Kuriş’in izine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü teknik çalışmalar madde madde ortaya çıktı.