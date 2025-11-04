AA Giriş Tarihi: 'Çığır açacak’ organizasyon! Türk savunma sanayinden Afrika çıkarması
Türk savunma sanayisi yurt dışında adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk savunma sanayisinin yenilikçi teknoloji ve çözümleri, Mali'deki Bamako Expo Fuarı'nda (BAMEX'25) Afrika ülkeleriyle buluşacak. Mali'nin başkenti Bamako'da 11-14 Kasım'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla düzenlenecek fuar, Türk savunma sanayisinin Afrika'daki artan varlığını yeni iş birlikleriyle güçlendirme fırsatı sağlayacak.