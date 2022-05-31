Çiğ yenmemesi gereken 10 besin

Yenilebilir filizler Renkleri ve lezzetleri kadar besin kaliteleri ile de salatalarda çok beğenilen filizler, tohumların ılık ve nemli bir ortamda çimlenmesiyle elde edilir. Bu koşullar, yetiştirme, hasat veya çeşitli işleme işlemleri sırasında gıdaya bulaşabilecek bakterilerin gelişimi için elverişlidir. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir. Çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler bu çiğ gıdaları tüketmemelidir. Filizlerde en yaygın olarak bulunan başlıca bakteriler Salmonella, E.coli ve Listeriadır.