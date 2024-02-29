Çiftçilerin umudu nisan ayı!

Tarım yazarı Mine Ataman ise yaptığı konuşmada, gelecek 20 gün içerisinde hava sıcaklıklarının daha da artması halinde ekili tahıllar için tehlike çanlarının çalacağını kaydederek, “Çünkü bunlar Kasım ayında ekildi ve büyüme aşamasındalar. Kuraklık olursa eğer ciddi anlamda verim kaybı demek. Bu anlamda da çiftçi şu an da yağışları bekliyor. Bir taraftan çünkü karda yağmamıştı” diye konuştu.