  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çiftçilerin umudu nisan ayı!

Oğlunun tavsiyesini dinledi kendi işinin sahibi oldu

Türk savaş uçakları peş peşe havalanıp Kıbrıs'ın güneyine indi

Heyecan içinde bekliyorlardı! Türklerle ilgili alınması gereken karar gecikti, Yunanistan karıştı

Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

Devlet Bahçeli'den emeklileri maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran çıkış! 'Bitecek' diyerek duyurdu

Karar verildi: İşte yeni bölüm: Resmen reytinglerde uçtu: TRT'nin rekortmen dizisi...

En düşük emekli maaşlarıyla ilgili Başkan Erdoğan'ın kafasındaki rakamı açıkladı! Duyan inanamayacak

Projeyle desteklediği dev yapım: Büyük önem taşıyor: TRT'nin rekortmen dizisinde flaş gelişme...

Ünlü yıldız adayı için karar verildi: Düğmeye bastı ve kriterlerine uyan ismi geri getiriyor!
Tarım
9
Çiftçilerin umudu nisan ayı!

2024-02-29 18:48:30
Çiftçilerin umudu nisan ayı!

Kurak geçen sonbahar ve kış mevsimi sebebiyle çiftçiler gözlerini nisan yağmurlarına çevirdi.

#1
Foto - Çiftçilerin umudu nisan ayı!

Sonbahar ve kış mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gözler ekili tarım arazilerine çevrildi. Uzmanlara göre yağmur yağışının istenilen miktarda gerçekleşmemesiyle toprak susuz ve nemsiz kaldı. Kış mevsiminde ekili tahılları ‘yorgan' misali örten kar yağışlarının neredeyse hiç olmayışı ise tarlalarda farelere açık davetiye verdi.

#2
Foto - Çiftçilerin umudu nisan ayı!

İklim değişikliğinin oluşturduğu sorunlarla başa çıkmaya çalışan Çiftçiler ise gözlerini Nisan ayında yağması beklenilen bahar yağmurlarına dikti. Ankara'nın Çubuk ilçesinde arpa, buğday ve nohut gibi tahıl ürünleri üreten çiftçi Harun Çalış, yağışların olmaması nedeniyle korktuklarını ifade etti.

#3
Foto - Çiftçilerin umudu nisan ayı!

Gidişatın iyiye gitmediğini söyleyen Çalış, “Bir dirhem su yok burada. Nisan ayı ve Mayıs'ta yağarsa eğer kurtarır. Geçen sene nohudumuz olmadı sıcak geçti hava. Nisan ve Mayıs'ta yağacak yağmuru bekliyor bütün çiftçiler. Ekinin yorganı olur kar. Fare çok bu sene. Kar yağmadığı için oluyor fare. Buralarda her tarafı karıştırıyor” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Çiftçilerin umudu nisan ayı!

Çiftçi Yaşar Çalış ise yağmayan yağmurlara karşı ellerinden bir şey gelmediğini belirterek, içmeye sularının dahi olmadığını söyledi.

#5
Foto - Çiftçilerin umudu nisan ayı!

Tarım yazarı Mine Ataman ise yaptığı konuşmada, gelecek 20 gün içerisinde hava sıcaklıklarının daha da artması halinde ekili tahıllar için tehlike çanlarının çalacağını kaydederek, “Çünkü bunlar Kasım ayında ekildi ve büyüme aşamasındalar. Kuraklık olursa eğer ciddi anlamda verim kaybı demek. Bu anlamda da çiftçi şu an da yağışları bekliyor. Bir taraftan çünkü karda yağmamıştı” diye konuştu.

#6
Foto - Çiftçilerin umudu nisan ayı!

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmasına işaret eden Ataman, “Şu an da bir miktar havaların ısınmasıyla beraber topraktaki o uzun zamandır muhafaza edilen nemde gitmeye başladı. Nem gittiğinde de kurumaya başlıyor. Kökler stres yaşıyor ve o stresle beraber aslında verimi, kalitesi ve protein değerleri düşüyor” kaydetti.

#7
Foto - Çiftçilerin umudu nisan ayı!

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik ise yaptığı açıklamada, “Tahminlere baktığımızda Mart, Nisan ve Mayıs ayı boyunca yurt genelinde yağışların mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” ifadesini kullandı.

#8
Foto - Çiftçilerin umudu nisan ayı!

Türkiye geçtiğimiz yıl buğdayda 22 milyon tona yakın rekolte elde etmişti. Uzmanlara göre çiftçinin gözünü diktiği yağmurlar gerçekleşirse eğer aynı rekolte değerlerine ulaşılması bekleniyor.

29 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (29 Şubat 2024) sunuyoruz...

Sır gibi saklanıyordu! Türkiye'den yeni gizli silah
Teknoloji

Sır gibi saklanıyordu! Türkiye'den yeni gizli silah

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz önemli açıklamalarda bulunarak yeni silahın bir ay içinde tüm kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. ..
Erdoğan, Aydın'da o ülkenin ismini açıkladı: Terörün baş destekçisi
Gündem

Erdoğan, Aydın'da o ülkenin ismini açıkladı: Terörün baş destekçisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Aydın'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan devamlı darbecilerle boğ..
İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 104 Filistinli hayatını kaybetti
Gündem

İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı: 104 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 104 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.
Yeni “Fatih” dizisi neyi anlatıyor? Mustafa Armağan'dan olay yazı! Tüm detaylarıyla karşınızda...
Aktüel

Yeni “Fatih” dizisi neyi anlatıyor? Mustafa Armağan'dan olay yazı! Tüm detaylarıyla karşınızda...

Geçen Salı akşamı ailece Haliç Kültür Merkezi’nde TRT1’de başlayan “Mehmed: Fetihler Sultanı” adlı dizinin galasındaydık. Öncelikle Eyüp Gök..
Bursa’da tek katlı evde korkutan yangın
Yerel

Bursa’da tek katlı evde korkutan yangın

Bursa’da tek katlı evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, müstakil ev küle döndü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23