Çiftçilerin soğuk havaya karşı yarışı

"Buralarda her sene ekinler geç biçiliyor. Haziranda da yerde kar oluyor. Kışı Doğubayazıt ve Iğdır'da geçiren vatandaşlar yazın buraya geç geliyor, ürünler geç yetişiyor. Bu sene yağmurlu geçti, bugünlerde de yağmur oluyor. 'Tarlalar iyice kurusun öyle biçelim.' dedik ama bir anda yağmur yağabiliyor biz de bir an önce işi bitirmek için çalışıyoruz. Tarlamızı biçtik, birkaç güne patoza vuracağız. Henüz tarlasını biçmeyenler de var. Biçip patoz için bekleyenler de var. Bu ayın sonuna doğru herkes Iğdır'a gidiyor."