Çiftçiler kara kara düşünüyor! Son ayların korkulu rüyası

Verimin iyi olduğunu, fakat kalitenin düşük olduğuna değinen Başkan Kurtuluş Uzun şöyle konuştu; “Yani verimli düşüklüğü değil ama kalitede düşüklük oluyor. Direkt yemliğe gittiği için o sıkıntı yani ama mahsullerimiz çok güzel. Yani bu sene dönümüne ortalama 500 kilo verim bekliyorum. Yani geçen sene dönümüne 300 kilo alıyorduk bu sene 500 kilo rahat alırız diye umuyoruz. Yani ofis alım yapacak inşallah belirlediği fiyatlarımız da iyi. Ofiste alırsa Toprak Mahsulleri Ofisi, güzel olacak. Yağışların çok olduğu için ekinlerimiz de kuvvetli, mesela köşelerde yatma olur veya arpalarımız şu anda yattığı yağmurlardan çok olduğu için ama pek zararı olacağını zannetmiyorum. İnşallah verimli bir yıl olur."