Çiftçiler kara kara düşünüyor! Son ayların korkulu rüyası

Artan yağışlar bazı çiftçileri olumsuz yönde etkiledi. Su kaynaklarının doluluk oranı olumlu yönde etkilense de yaşanan sel ve su taşkınları birçok insanın konutlarında maddi hasara sebep oldu. Sağanak ve dolu yağışlarından en çok ekilenlerin başında ise çiftçiler geliyor. Ayçiçek, pancar, mısır gibi suyu seven bitkileri mevcut durum olumlu yönde etkilese de, arpa ve buğday gibi hububat ürünü yetiştiren üreticiler durumdan muztarip. Çiftçiler başta pas hastalığı olmak üzere aşırı yağışların getirdiği sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Geçen yıl dönümüne 300 kilogram verim alabilen çiftçiler bu yıl en az 500 kilogram verim bekliyor. Verim arttığı yılda çiftçiler kalitenin düşmesinden tedirgin.