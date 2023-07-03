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Çiftçiler kara kara düşünüyor! Son ayların korkulu rüyası

2023-07-03 14:11:05
Çiftçiler kara kara düşünüyor! Son ayların korkulu rüyası

Özellikle haziran ayı pek çok ilde bol yağışla geçti. Hal böyle olunca çiftçiler telaşlanmaya başladı.

#1
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Son ayların korkulu rüyası

Son aylarda etkili olan sağanak ve dolu yağışı hububatlarda pas hastalığına sebep olurken, hasat dönemine hazırlanan Eskişehirli çiftçiler kalite kaybından endişeli.

#2
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Son ayların korkulu rüyası

Artan yağışlar bazı çiftçileri olumsuz yönde etkiledi. Su kaynaklarının doluluk oranı olumlu yönde etkilense de yaşanan sel ve su taşkınları birçok insanın konutlarında maddi hasara sebep oldu. Sağanak ve dolu yağışlarından en çok ekilenlerin başında ise çiftçiler geliyor. Ayçiçek, pancar, mısır gibi suyu seven bitkileri mevcut durum olumlu yönde etkilese de, arpa ve buğday gibi hububat ürünü yetiştiren üreticiler durumdan muztarip. Çiftçiler başta pas hastalığı olmak üzere aşırı yağışların getirdiği sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Geçen yıl dönümüne 300 kilogram verim alabilen çiftçiler bu yıl en az 500 kilogram verim bekliyor. Verim arttığı yılda çiftçiler kalitenin düşmesinden tedirgin.

#3
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Son ayların korkulu rüyası

Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, “Yağışlar sıkıntılı, hemen hemen 10-15 gün sonra biçime gireceğiz. Bu yağışlar bir ekinlerde görüyorsunuz pas hastalığı meydana geldi. Çiftçilerimize tabii buna çare olması için ilaçlama yaptılar.

#4
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Son ayların korkulu rüyası

Bu yağışlar ayçiçek, mısır ve pancara iyi ama işte şu anda hazır olan hububatımız da sıkıntılı. Pas hastalığı işte dediğimiz gibi tane de zayıflık yapıyor. Bu da yemlik oluyor, un olması gerekirken yemliğe gidiyor. Bu da çiftçimiz için fiyatta düşüş oluyor zararı bu yani. Eskişehir Tepebaşı bölgemizin her yerinde var. Bu yağışlar çok olması bitkinin hava almamasından dolayı bu pas hastalığı ondan oluyor” dedi.

#5
Foto - Çiftçiler kara kara düşünüyor! Son ayların korkulu rüyası

Verimin iyi olduğunu, fakat kalitenin düşük olduğuna değinen Başkan Kurtuluş Uzun şöyle konuştu; “Yani verimli düşüklüğü değil ama kalitede düşüklük oluyor. Direkt yemliğe gittiği için o sıkıntı yani ama mahsullerimiz çok güzel. Yani bu sene dönümüne ortalama 500 kilo verim bekliyorum. Yani geçen sene dönümüne 300 kilo alıyorduk bu sene 500 kilo rahat alırız diye umuyoruz. Yani ofis alım yapacak inşallah belirlediği fiyatlarımız da iyi. Ofiste alırsa Toprak Mahsulleri Ofisi, güzel olacak. Yağışların çok olduğu için ekinlerimiz de kuvvetli, mesela köşelerde yatma olur veya arpalarımız şu anda yattığı yağmurlardan çok olduğu için ama pek zararı olacağını zannetmiyorum. İnşallah verimli bir yıl olur."

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