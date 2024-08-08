2024-08-08 10:57:21 Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir günlük yas ilanına’ tepki verenler için kullandığı “Cibiliyetsiz” ifadesini Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Zülal Kalkandelen ile Ataol Behramoğlu üzerine almıştı. Kimi televizyon ekranlarında, “Benim soyum belli” diye nara atanları. Kimi gazete köşelerinde “Ben sütü bozuk değilim” diyenleri Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bu günkü köşe yazısında gündemine aldı… İşte ilgiyle okuyacağınız o yazı… Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?! Okuduğumuzda öğrenmiş olacağız…