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Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

2024-08-08 10:57:21
Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir günlük yas ilanına’ tepki verenler için kullandığı “Cibiliyetsiz” ifadesini Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Zülal Kalkandelen ile Ataol Behramoğlu üzerine almıştı. Kimi televizyon ekranlarında, “Benim soyum belli” diye nara atanları. Kimi gazete köşelerinde “Ben sütü bozuk değilim” diyenleri Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bu günkü köşe yazısında gündemine aldı… İşte ilgiyle okuyacağınız o yazı… Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?! Okuduğumuzda öğrenmiş olacağız…

1
#1
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

İsrail, Gazze’de 40 bin insanı, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere öldürmüş.. Öldürülenlerin hemen hepsi, sivil insanlar.. Gazze’de öldürülenlerle yetinmemişler, Suriye’de, Lübnan’da, İran’da, Irak’ta.. Hem de yüzyıllardır dokunulmaz ilan edilen büyükelçilik binalarında, başka ülkelerin liderlerini, elçilerini suikastlar düzenleyip öldürmüşler..

#2
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

Gazze’nin temsilcisi HAMAS’ın liderinin üç çocuğunu ve küçük yaştaki dört torunu ile 60 yaşını aşkın ablasını şehid etmişler. Sadece biz değil, Uluslararası Ceza Mahkemesi de, İsrail’in bu katliamını uluslararası hukuka aykırı bulmuş ve Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarılması konusunda dosyalar hazırlanmış. Uluslararası Adalet Mahkemesi, İsrail’in sergilediği tavrın, soykırım aşamasında olduğu konusunda tedbir kararı vermiş.. Ve en nihayetinde, HAMAS liderinin bizzat kendisini, İsrail dışında, bir başka ülke toprakları içinde iken suikast ile şehid etmişler.

#3
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

HAMAS Lideri Heniyye’nin şehid edilmesi sonrasında, Türkiye; İsrail’i telin etmek, Gazze halkı ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için, Çanakkale’de şehid olan Filistin halkından din kardeşlerimizin de hatırasını yâd etmek için, taziyede bulunmak amacı ile bir günlük yas ilan etmiş.. Bir günlüğüne, bayraklarımız yarıya indirilmiş.

#4
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

Muhalefette bir tantana, bir tantana.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dayanamamış, “Ülkemizde bir günlük milli yas ilan ederek Filistin halkı ile dayanışmamızı gösterdik. Ama bazı ekranlarda bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz o ilgiyi hazmedemedi. Ya biz sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik? Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz” hatırlatmasında bulunmuş. Muhataplar rahatsız olmuşlar. “Cibilliyetsiz” ifadesine takılmışlar..

#5
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

Kelimenin anlamını verme ile başlamışlar.. Kendi kendilerine de hakaret ederek, düştükleri çukurda debelenmeyi sürdürmüşler. Oysa sussalar.. Kendileri bir itirazda bulunmuşlar. Cumhurbaşkanı da cevabını vermiş olacaktı.. Kimi televizyon ekranlarında, “Benim soyum belli” diye nara atıyor.. Kimi gazete köşelerinde “Ben sütü bozuk değilim” diyor.. O zaman çıkıp cevap verin, bir insan olarak cevap verin.. 3 çocuğunu, dört torununu, ablasını ve ailesinden toplamda 50’yi aşkın insanı İsrail soykırımında kaybetmiş bir kişi için yas ilan edilmesi, sizi niye bu kadar kızdırdı?

#6
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

İki Cumhuriyet yazarından örnek vereceğim. Bu vesile ile Saadet Partililere de, ittifak yaptıkları CHP’nin yarı resmi yayın organı gazetenin iki yazarının Milli Görüş tabanı ile uzaktan yakından ilgileri olmadığını, olamayacağını, ama bu kesim ile nasıl olmuş ise, kimden emir gelmiş ise, birlikte yol yürüdüklerini ve bunlarla Tayyip Erdoğan’ı devirmeye kalkıştıklarını hatırlatmış olalım.. Cumhuriyet gazetesinden Zülal Kalkandelen yazıyor: “‘Sütü bozuk, soysuz’ hakaretini reddediyorum!” diye başlık atmış.. “AKP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı, yine hakaretler yağdırıp halka fırça attı” demiş.

#7
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

Halka fırça atıldığı yok. Tam aksine halktan alınan yetki ile yas ilan edilmiş. Ama halka rağmen, halkın oyları ile seçilen Cumhurbaşkanı’na rota çizmeye kalkanlara, o Cumhurbaşkanı tarafından hakkettikleri cevaplar verilmiş.. Niye kızıyorsunuz ki.. Zülal hanım, Heniyye konusunda kendisi gibi düşünmeyenlere, sayın Tayyip Erdoğan’ın “sütü bozuk, soysuz” dediğini belirtmiş. Ben de merak ediyorum. Zülal hanım, Haniyye hakkında ne düşünüyor? Çocuk hakları diye tepinen Zülal hanım, “kızlar babalarınızdan kaçın. Evlerden kaçın. Özgür olun” derken, şimdi dört çocuk öldürülmüş.. Zülal hanım, “Oh olsun” mu diyor? Bir abla, bir kadın öldürülmüş. Ne diyor Zülal hanım? Bir başka ülkenin toprağında, bir siyasi lider şehid edilmiş.. Ne düşünüyor Zülal hanım? Çıkıp açık açık söylesin.. Millet de, bu işte bir sütü bozukluk var mı yok mu, değerlendirsin..

#8
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

Demokrasiyi nasıl anladıklarını, daha doğrusu anlamadıklarını da, şu sözlerle ispatlıyor, Zülal hanım: “Erdoğan’ın Türkiye’de Heniyye için yas ilan edilmesini eleştirenlere, ‘Yahu biz sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik? Biz milletimizden izin aldık!’ diyerek ‘çoğunluk diktası’ yaklaşımıyla karşılık vermesini de sorgulayanların sayısı da fazla değil.” Bu nasıl bir kafadır..

#9
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

Hani milletin bir kısmının özgürlükleri ile ilgili bir karar alınmıştır.. “Bunun kurallara uygunluğu da gerekir, sadece seçilmiş olmak yetmez” dersiniz.. Kimsenin özgürlüğü ile ilgili bir kısıtlama yok. Seçilmiş Cumhurbaşkanı, bir başka siyasi liderin şehid edilmesi ile ilgili yas ilan ediyor. Yunan kralı için CHP iktidarı döneminde ilan edilen yas için tek kelime itiraz etmeyenler. Şimdi buna hangi hakla itiraz ediyorlar ki? Bir Cumhurbaşkanı, yas ilan ederken de, Zülal Kalkandelen’e mi soracak? O zaman biz niye Cumhurbaşkanı seçimi yapıyoruz ki. Zülal hanıma soralım, o ne diyorsa, öyle yapalım.. Şunu da söylüyor Zülal hanım: “Erdoğan, geçen yılki cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılan oyların yarısından fazlasını aldıysa ona yakın bir seçmen kitlesi de kendisine oy vermemiştir.” Peki ne yapalım şimdi? Yarısı verdi, yarısı vermedi.

#10
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

Erdoğan ne yaparsa, onun yaptığının tersini savunanlar da var diye, hiçbir icraat yapılmayacak mı? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bütün Atatürkçüler, böyle mi oluyor, yoksa Cumhuriyet’tekiler mi hep böyle? İkinci yazarları da Ataol Behramoğlu..

#11
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

O da demiş ki: “Hamas adını taşıyan siyasal İslamcı örgütün şefinin öldürülmesi üzerine, bildiğim kadarı ile sadece bizde ilan edilen ulusal yası eleştirenler, cumhurbaşkanına göre cibilliyeti bozuk, yani cibilliyetsiz kimselermiş.” Yani ne demek istiyorsun, sol terör örgütlerinin bireyleri için hop oturup hop kalkan Ataol Behramoğlu? Gazze’de seçime girip, birinci çıkan siyasi liderin öldürülmesi meşru mudur? Bunun meşruiyeti nereden geliyor? Onun öldürülmesine meşru derken, dört torununun öldürülmesine de onay veriyor musun? Dahasını tekrarlayayım.. Ama bu adam, bakın yazısının devamında ne diyor: “Bildiğimiz, ülkemizde büyük çoğunluğun çok şükür Hamas sempatizanı olmadığı, az sayıda bilinçsiz kişi dışında Filistin davasını Hamas’la bir tutmadığı, tersine pek çok kişinin yaşanan son büyük trajedide sivil insanların canavarca katledildiği Hamas saldırısının olumsuz rolü olduğu konusunda görüş birliğinde olduğudur.”

#12
Foto - Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

Alçaklığı görüyor musunuz.. İsrail’in onlarca yıldır öldürdüğü Filistinlilerden bahsetmeden.. 7 Ekim ile başlıyor. Ve 7 Ekim’le bitiriyor. 7 Ekim’de İsrail’in işgal ettiği topraklarda bir operasyon düzenlendi diye, sizin Gazze’deki hastaneleri bombalama hakkınız mı doğuyor? Çocukları soykırıma tabi kılma hakkınız mı doğuyor.. Bu söylem, alçaklık değil de nedir? Utanmazlık değil de nedir? Tam da “cibilliyetsizlik” sıfatını hakketme yolunda yarışma değil de nedir? KAYNAK: Ali İhsan Karahasanoğlu/yeniakit.com.tr

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