Cibilliyetsiz kim, sütü bozuk kim, soysuz kim?

Hani milletin bir kısmının özgürlükleri ile ilgili bir karar alınmıştır.. “Bunun kurallara uygunluğu da gerekir, sadece seçilmiş olmak yetmez” dersiniz.. Kimsenin özgürlüğü ile ilgili bir kısıtlama yok. Seçilmiş Cumhurbaşkanı, bir başka siyasi liderin şehid edilmesi ile ilgili yas ilan ediyor. Yunan kralı için CHP iktidarı döneminde ilan edilen yas için tek kelime itiraz etmeyenler. Şimdi buna hangi hakla itiraz ediyorlar ki? Bir Cumhurbaşkanı, yas ilan ederken de, Zülal Kalkandelen’e mi soracak? O zaman biz niye Cumhurbaşkanı seçimi yapıyoruz ki. Zülal hanıma soralım, o ne diyorsa, öyle yapalım.. Şunu da söylüyor Zülal hanım: “Erdoğan, geçen yılki cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılan oyların yarısından fazlasını aldıysa ona yakın bir seçmen kitlesi de kendisine oy vermemiştir.” Peki ne yapalım şimdi? Yarısı verdi, yarısı vermedi.