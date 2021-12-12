CHP'nin yönettiği belediyelerde büyük vurgun! 60 milyon TL'lik fon buhar oldu

Sayıştay raporlarına göre CHP'nin yönettiği İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun Atakum gibi kentlerde, hazine tarafından gecekondu bölgelerinin ıslahı için gönderilen yaklaşık 60 milyon TL'nin nereye harcandığı bilinmiyor. Denetim raporu 'Gecekondu Fonu'ndaki tutarların belediye tarafından istenilen bir yere harcanmasının mümkün olmamasına rağmen milyonlarca liranın mevzuata aykırı harcandığını ortaya çıkardı.