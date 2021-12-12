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CHP'nin yönettiği belediyelerde büyük vurgun! 60 milyon TL'lik fon buhar oldu

2021-12-12 09:10:55
CHP'nin yönettiği belediyelerde büyük vurgun! 60 milyon TL'lik fon buhar oldu

Sayıştay raporlarına göre CHP'nin yönettiği İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun Atakum gibi kentlerde, hazine tarafından gecekondu bölgelerinin ıslahı için gönderilen yaklaşık 60 milyon TL'nin nereye harcandığı bilinmiyor. Denetim raporu 'Gecekondu Fonu'ndaki tutarların belediye tarafından istenilen bir yere harcanmasının mümkün olmamasına rağmen milyonlarca liranın mevzuata aykırı harcandığını ortaya çıkardı.

#1
Foto - Sabah'ın haberine göre Sayıştay Başkanlığı'nın açıkladığı 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda şok tespitler yer aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fonda yer alan 53 milyon 458 bin 820 TL'yi başka amaçlar için kullandığı Sayıştay müfettişleri tarafından kayıt alına alındı.

Sabah'ın haberine göre Sayıştay Başkanlığı'nın açıkladığı 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda şok tespitler yer aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fonda yer alan 53 milyon 458 bin 820 TL'yi başka amaçlar için kullandığı Sayıştay müfettişleri tarafından kayıt alına alındı.

#2
Foto - Raporda

Raporda "2020 yılı içerisinde toplam 53.458.820,75 TL aktarıldığı ve muhtelif mal ve hizmet alımları için mevzuata aykırı harcamalarda kullanıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Toplamda 553 bin 414,87 TL, gecekondu bölgelerinin ıslahı için kullanılmadı. İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik denetimde de hazine tarafından gönderilen 392 bin TL'nin amacına uygun harcanmadığı belirtildi.

Toplamda 553 bin 414,87 TL, gecekondu bölgelerinin ıslahı için kullanılmadı. İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik denetimde de hazine tarafından gönderilen 392 bin TL'nin amacına uygun harcanmadığı belirtildi.

#4
Foto - Bornova Belediyesi ise fonda toplanması gereken paraların bir kısmını vadeli bir hesapta, kalan kısmını vadesiz başka bir hesapta tuttu. Sayıştay yaptığı incelemede şunları kaydetti:

Bornova Belediyesi ise fonda toplanması gereken paraların bir kısmını vadeli bir hesapta, kalan kısmını vadesiz başka bir hesapta tuttu. Sayıştay yaptığı incelemede şunları kaydetti: "Belediyenin, Gecekondu Kanunu gereğince oluşturduğu vadesiz hesapta 53.451,25 TL bulunduğu görülmüştür.

#5
Foto - Sayıştay yaptığı incelemede şunları kaydetti:

Sayıştay yaptığı incelemede şunları kaydetti: "Belediyenin, Gecekondu Kanunu gereğince oluşturduğu vadesiz hesapta 53.451,25 TL bulunduğu görülmüştür. Ayrıca Gecekondu Kanunu gereğince oluşturduğu vadeli hesapta tahakkuk eden toplam 75.605,49 TL faizin ise belediyenin başka bir banka hesabına aktarıldığı görülmüştür."

#6
Foto - Ayrıca Gecekondu Kanunu gereğince oluşturduğu vadeli hesapta tahakkuk eden toplam 75.605,49 TL faizin ise belediyenin başka bir banka hesabına aktarıldığı görülmüştür.

Ayrıca Gecekondu Kanunu gereğince oluşturduğu vadeli hesapta tahakkuk eden toplam 75.605,49 TL faizin ise belediyenin başka bir banka hesabına aktarıldığı görülmüştür."

#7
Foto - Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay.

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