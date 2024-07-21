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CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

2024-07-21 11:50:13
CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 metreküpe kadar 1 lira 83 kuruş olan suyun birim fiyatını, yüzde 446 zam yaparak 10 TL'ye çıkardı. Bu rekor zam, halkın büyük tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Hani bunlar fakir fukara, işçi dostuydu. Gerçek yüzlerini gösterdiler," diyerek durumu eleştirdi.

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#1
Foto - CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Kurulu, önceki gün Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Mecliste 5 gündem maddesi görüşüldü.

#2
Foto - CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

Gündem maddeleri arasında su israfının önüne geçilmesi, su tüketimi artması ile birlikte yapılan yatırım miktarının yüksek olması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik fiyatlarına yüzde 38-50 oranında yapılan zam ile üretim-dağıtım maliyetlerinin artması gibi nedenlerden dolayı 2024 yılı Su Tarifeleri Cetvellerinin güncellenmesi ile ilgili Abone İşleri Daire Başkanlığı'nın teklif yazısı, AK Parti gurubunun ret oyuna rağmen, oy çokluğu ile kabul edildi.

#3
Foto - CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

CUMHURİYET TARİHİNE GEÇTİ Kararla birlikte, meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zamla 10 TL oldu. 20,47 TL olan 06-20 metreküp su fiyatı aynı kaldı. 20 metreküp üzeri 33,56 TL olan birim fiyatı ise 21-40 metreküp olarak düzenlenerek 50,34 TL oldu. 40 metreküp üzeri ise 71,93 TL olarak belirlendi. Mesken ve ofislerde 20 metreküpe kadar 20,47 TL olan birim fiyatı aynı kaldı. 20 metre küp üzeri ise 33,56 TL'den yüzde 24 zam yapılarak 71,93 TL oldu. Zammın önümüzdeki aydan itibaren uygulanacağı öğrenildi. Suya yüzde 446 zammı duyan Antalyalılar, sert tepki gösterdi. Vatandaşlardan Hami Bulut, "CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşı hiç düşünmeden suya yüzde 446 zam yaptı. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki ay insanlar ortalama 2 bin ile 3 bin lira arası su parası ödeyecek. Bu inanılmaz bir rakam. Artık insanlar musluğa dokumayı korkar hale geldi. Hani bunlar fakir fukara, işçi dostu idi. Gerçek yüzlerini gösterdiler. Bu zam kabul edilemez. Geri alınmalı" dedi.

#4
Foto - CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

GENEL MERKEZİ ARADILAR Tepkiler, sosyal medyada da çığ gibi büyüdü. Caner Tuğ, "Arkadaşlar tepkiler gitgide büyüyor. Bilindiği üzere suya D6cumhuriyet tarihinin en büyük zammı bu şahıs Muhittin Böcek tarafından yapıldı ve onaylandı. Tepkilerinizi büyükşehir belediyesine başvuru yapıp boşa vakit harcamamanız adına genel merkezin numarasını paylaştım oradan arayıp şikâyette bulunabilirsiniz. Bu konunun siyasi boyutu yoktur, insani boyutu vardır, bunu unutmayın" paylaşımıyla vatandaşları zammı protestoya çağırdı.

#5
Foto - CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

3-4 KEZ DUŞ ALMAK ZORUNDA Mustafa Mustafaoğulları'nın tepkisi ise "Bu sıcakta insanlar, günde 3-4 kez duş almak zorunda kalıyor. Dağdan gelen masrafsız suya, bu zam çok yüksek. Sosyal demokratlık buysa, ne diyelim" paylaşımıyla oldu. Fazıl Tunç da "İsveç'te yaşayan oğlum, artık bir daha buraya gelmem. Hem pahalı hem de insanı hizmetler eksik diyor. Ne cevap vermeliyim sizce?" paylaşımında bulundu.

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Yorumlar

Erkan Dalkilic

helal osun chp milletin iligini kemiini alin da görsünler nasil sosyal demokrasinin milletle dalga gectigini chp li olki anandan emdigin süt burnundan gelsin.yamuklukta sinifta kaldi chp.
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