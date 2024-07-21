CHP’nin rekor zammına tepki üstüne tepki! Bu kadarını beklemiyorduk

CUMHURİYET TARİHİNE GEÇTİ Kararla birlikte, meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zamla 10 TL oldu. 20,47 TL olan 06-20 metreküp su fiyatı aynı kaldı. 20 metreküp üzeri 33,56 TL olan birim fiyatı ise 21-40 metreküp olarak düzenlenerek 50,34 TL oldu. 40 metreküp üzeri ise 71,93 TL olarak belirlendi. Mesken ve ofislerde 20 metreküpe kadar 20,47 TL olan birim fiyatı aynı kaldı. 20 metre küp üzeri ise 33,56 TL'den yüzde 24 zam yapılarak 71,93 TL oldu. Zammın önümüzdeki aydan itibaren uygulanacağı öğrenildi. Suya yüzde 446 zammı duyan Antalyalılar, sert tepki gösterdi. Vatandaşlardan Hami Bulut, "CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşı hiç düşünmeden suya yüzde 446 zam yaptı. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki ay insanlar ortalama 2 bin ile 3 bin lira arası su parası ödeyecek. Bu inanılmaz bir rakam. Artık insanlar musluğa dokumayı korkar hale geldi. Hani bunlar fakir fukara, işçi dostu idi. Gerçek yüzlerini gösterdiler. Bu zam kabul edilemez. Geri alınmalı" dedi.