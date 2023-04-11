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CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

2023-04-11 15:41:27
CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan aday gösterilen Yüksel Taşkın'ın "Kemalizm ırkçılıktır" dediği, 8. sıradan aday yapılan Hacer Foggo'nun da Kemalizmi faşistlik olarak nitelendirdiği ortaya çıktı. 2. bölgede liste başı yapılan LGBTİ savunucu Gökçe Gökçen'in yaptığı paylaşımlar da uzun süre konuşulmuştu. Söz konusu isimlerin İzmir'de liste başına yazılmasına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Atatürk düşmanları, şanlı ordumuza çocuk katili diyenler, FETÖ aparatı Taraf yazarı, bölücü severler İzmir'de liste başı. İzmirlinin, Atatürkçülerin çantada keklik olmadığını 14 Mayıs'ta göreceksiniz!

#1
Foto - CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

CHP İzmir milletvekili aday listesinde, partinin çizgisinden uzak bazı isimlerin yer aldığı görüldü. Yeniasır'ın haberine göre; CHP'nin İzmir 1. bölge 1. sıradan ithal bir şekilde aday yaptığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın "Kemalizm ırkçılıktır" dediği, yine seçilmesi muhtemel 8. sıradan aday yapılan Hacer Foggo'nun da Kemalizmi faşistlik olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

#2
Foto - CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

Bu arada Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının medya aparatı Taraf Gazetesi yazarı olan Taşkın listede 1. sırada yer alırken Ergenekon davasında hapis yatan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın ise onun bir sıra arkasında aday yapılması da ilginç bir tablo oluşturdu. Bu arada İzmir'de 2. bölgede liste başı yapılan bir başka CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in ise, LGBTİ'nin en büyük savunucularından biri olduğu ortaya çıktı.

#3
Foto - CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

"KEMALİZM IRKÇI" DEMİŞTİ Yüksel Taşkın'ın daha önceki röportajları tekrar gündeme geldi. CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın, FETÖ'nün kumpas davaları Ergenekon ve Balyoz davalarının medya ayağı olan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu. 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" sözleriyle hedef alan Taşkın, şunları söyledi: "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor."

#4
Foto - CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

DEVLETE 'KATİL' SUÇLAMASI 2014'teki bir paylaşımında "Türk usulü faşizmde çocuklar Kemalist bir okula ya da İmam Hatip'e. Şimdi İmam Hatip. Yoksul çocuğun seçme şansı o" diyen Hacer Foggo'nun ise devleti çocuk katili olmakla suçladığı paylaşımları da bulunuyor. Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken "Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi"ne göre 44 çocuk öldürüldü" notunu düştüğü görüldü.

#5
Foto - CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

Foggo'nun terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD lehine paylaşımları da büyük tepki çekti. Foggo, Fetullahçı terör örgütünün televizyonu Bugün TV'ye yapılan operasyona da tepki göstermişti. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo'nun yöneticisi olduğu Derin Yoksulluk Ağı'nın ABD ve AB tarafından fonlandığı biliniyor.

#6
Foto - CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

'LGBTİ ONUR HAREKETİDİR' CHP'nin İzmir'de 2. bölge 1. sıradan aday yaptığı Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de LGBTİ ve eşcinsellik savunucusu olarak ön plana çıkan bir isim. LGBT'yi her fırsatta "onur hareketi" olarak tanımlayan Gökçen, transların ameliyat ücretini SGK'nın karşılamasını istemiş ve bu talebi geçmiş senelerde çok konuşulmuştu. Gökçen, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin kendi partisinin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Skandal bir paylaşıma imza atan Gökçen'in Türkiye'nin yasa boğulduğu faciaya ilişkin 'Maden şehidi diye bir şey yok' cümlesi pes dedirtti.

#7
Foto - CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

PKK ELE BAŞINA ÖVGÜLER Geçmiş dönemde adı FETÖ ve PKK ile sık sık anılan isimlerden LGBTİ savunucularına kadar pek çok adaya Meclis kapısını açan CHP'de Onur Konuralp krizi patlak verdi. Ankara 1. Bölge 3. sıradan aday gösterilen Konuralp'ın geçmiş dönemdeki twitleri şok etkisi yarattı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşan Konuralp, "Öcalan'ın yeni fotoğrafı. Tarzı hiç fena değil" demişti.

#8
Foto - CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

TABANDA ERGİN RAHATSIZLIĞI CHP listelerinden seçime giren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu da LGBT hareketini özgürlük olarak tanımlamış ve her türlü özgürlüğü koruyacaklarını duyurmuştu. Aday listesinde dikkat çeken isimlerden biri de Ankara 1. bölge adaylarından DEVA Partili Sadullah Ergin oldu. FETÖ ile adı sık sık yan yana getirilen Ergin'in milletvekili adayı yapılması CHP tabanında büyük rahatsızlık yarattı. CHP Denizli'den 1. sıra milletvekili adayı Gülizar Biçer Karaca da PKK ve FETÖ mensuplarının devlete dönüşü anlamına gelen KHK'ların kökten kaldırılması için ortaya koyduğu mücadele ile tanınıyor. "PKK terör örgütü değildir" diyen İstanbul 3. bölge 3. sıradan CHP milletvekili adayı Türkan Elçi de, "Ben asla 'Katil PKK' demedim, aksine kocamın dediği gibi PKK terör örgütü değildir diyorum" demişti.

#9
Foto - CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

İYİ PARTİLİLER DE ÇOK 'İYİ' ÇIKMADI! İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun, terörist başı Abdullah Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı. Ensarioğlu'nun "Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, televizyonla veya telefonla görüntülü, görüntüsüz gibi bir ortam sağlanması gerekir" dediği belirtildi. ŞEHİT yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın da İYİ Parti tarafından Kocaeli 1. sıradan aday gösterilmesi tepkilere neden oldu.

#10
Foto - CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

"ÇANTADA KEKLİK OLMADIĞINI GÖRECEKSİNİZ" Atatürk düşmanlarının İzmir'de liste başına yazılmasına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi şu ifadeleri kullandı: Atatürk düşmanları, şanlı ordumuza çocuk katili diyenler, FETÖ aparatı Taraf yazarı, bölücü severler İzmir'de liste başı. İzmirlinin, Atatürkçülerin çantada keklik olmadığını 14 Mayıs'ta göreceksiniz!

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