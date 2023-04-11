CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı

Bu arada Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının medya aparatı Taraf Gazetesi yazarı olan Taşkın listede 1. sırada yer alırken Ergenekon davasında hapis yatan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın ise onun bir sıra arkasında aday yapılması da ilginç bir tablo oluşturdu. Bu arada İzmir'de 2. bölgede liste başı yapılan bir başka CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in ise, LGBTİ'nin en büyük savunucularından biri olduğu ortaya çıktı.