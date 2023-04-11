2023-04-11 15:41:27 CHP’nin pusulası yönünü şaşırdı! Atatürk düşmanları İzmir'de liste başı
CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan aday gösterilen Yüksel Taşkın'ın "Kemalizm ırkçılıktır" dediği, 8. sıradan aday yapılan Hacer Foggo'nun da Kemalizmi faşistlik olarak nitelendirdiği ortaya çıktı. 2. bölgede liste başı yapılan LGBTİ savunucu Gökçe Gökçen'in yaptığı paylaşımlar da uzun süre konuşulmuştu. Söz konusu isimlerin İzmir'de liste başına yazılmasına tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Atatürk düşmanları, şanlı ordumuza çocuk katili diyenler, FETÖ aparatı Taraf yazarı, bölücü severler İzmir'de liste başı. İzmirlinin, Atatürkçülerin çantada keklik olmadığını 14 Mayıs'ta göreceksiniz!