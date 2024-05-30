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CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden "yapma yav" dedirten sokak köpeği çıkışı

2024-05-30 13:15:12
CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden “yapma yav” dedirten sokak köpeği çıkışı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sokak köpekleri sorunuyla ilgili, "Biz bunu nasıl düşünmedik" dedirten açıklamalarda bulundu.

1
#1
Foto - CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden "yapma yav" dedirten sokak köpeği çıkışı

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2004 yılında yapılan yasal düzenlemeyle belediyelere verilen kısırlaştırma sorumluluğunun farklı nedenlerle aksaması nedeniyle sahipsiz hayvan sorununun yaşandığını söyledi.

#2
Foto - CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden "yapma yav" dedirten sokak köpeği çıkışı

Pandemi süreci sonrası sahipsiz hayvan sayısının arttığına dikkati çeken Gürer, sahipsiz köpeklerin üremesinde bir artışın olduğunu, kısırlaştırma faaliyetlerinde de yeterli çalışmaların sağlanamadığının genel bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

#3
Foto - CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden "yapma yav" dedirten sokak köpeği çıkışı

Gürer, konuyla ilgili 2020 yılında TBMM'de kurulan araştırma komisyonunda soruna çözüm olarak çeşitli önerilerde bulunulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

#4
Foto - CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden "yapma yav" dedirten sokak köpeği çıkışı

"Çözüm olarak Hayvan Hakları Fonu kurulması, belediyelerin emlak, çevre vergileriyle, şans oyunları ve kesilen idari para cezalarından yaratılacak fon ile etkin bir kısırlaştırma seferberliği başlatılması önerilmişse de bugüne kadar bu yönde bir adım atılmamıştır. Şu an gündemde olan yeni düzenlemede ise sokak köpeklerinin belediyelerce toplanması, sahiplendirilmesi ve 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeğin uyutulmasının yer alacağı ifade edilmektedir. Uyutma olayına CHP olarak karşıyız. Ancak bu sorunun çözümü için de hayvanları yok etmeden, kısırlaştırma başta olmak üzere farklı yöntemler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda bir fon oluşturulması, bu kaynağın yalnızca bu amaçla kullanılması esas alınmalıdır."

#5
Foto - CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden "yapma yav" dedirten sokak köpeği çıkışı

Hayvanları sokağa terk edenlere verilecek cezaların arttırılması, kırsal kesimdeki evcil hayvanların kısırlaştırılmasına öncelik verilmesi ve sahiplenmeyi teşvik etmek için mama desteği sağlanmasının faydalı olacağını anlatan Gürer, uyutma yönteminden vazgeçilerek kısırlaştırmanın tercih edilmesi ve saldırgan hayvanların bakımevlerinde tutulması uygulamasının daha doğru olacağını kaydetti.

#6
Foto - CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden "yapma yav" dedirten sokak köpeği çıkışı

Gürer'in köpekleri sokağa atanların ceza alması önerisi beğeni topladı ancak köpeklerin uyutulmasına karşı çıktıkları halde hiçbir çözüm sunamamaları tepki çekti. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısırlaştırma çalışmalarının beklenen etkiyi yapmadığını, sokak köpeği artışını önlemediğini söylemişti. Buna rağmen CHP'li Gürer'in kısırlaştırma politikasının üzerinde durması, "Dalga mı geçiyorsunuz?" dedirtti.

#7
Foto - CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden "yapma yav" dedirten sokak köpeği çıkışı

Yapılan anketlerde halkın kahir ekseriyeti köpeklerin uyutulmasının yanında olduğu halde, CHP'nin vatandaşların beklentisini umursamaması, köpeklerin saldırdığı vatandaşların beklentilerine de kulak tıkaması, partinin halka bakış açısını tekrar gözler önüne serdi.

#8
Foto - CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden "yapma yav" dedirten sokak köpeği çıkışı

CHP 2018'de, Meclis'te grup kurabilmeleri için İYİ Parti'ye 15 milletvekili vermişti. Partinin gözden çıkardığı ilk isimlerden biri CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer olmuştu. Gürer'in ağlamaklı yüz ifadesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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