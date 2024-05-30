CHP’nin kovmaya yer aradığı vekilinden “yapma yav” dedirten sokak köpeği çıkışı

"Çözüm olarak Hayvan Hakları Fonu kurulması, belediyelerin emlak, çevre vergileriyle, şans oyunları ve kesilen idari para cezalarından yaratılacak fon ile etkin bir kısırlaştırma seferberliği başlatılması önerilmişse de bugüne kadar bu yönde bir adım atılmamıştır. Şu an gündemde olan yeni düzenlemede ise sokak köpeklerinin belediyelerce toplanması, sahiplendirilmesi ve 30 gün içinde sahiplenilmeyen köpeğin uyutulmasının yer alacağı ifade edilmektedir. Uyutma olayına CHP olarak karşıyız. Ancak bu sorunun çözümü için de hayvanları yok etmeden, kısırlaştırma başta olmak üzere farklı yöntemler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda bir fon oluşturulması, bu kaynağın yalnızca bu amaçla kullanılması esas alınmalıdır."