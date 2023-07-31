2023-07-31 10:40:17 CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus
Muğla Akbelen'de köylülerle tartışıp, jandarmayı kovalayan ve adeta terör estiren CHP'nin ikiyüzlülüğü yine Muğla'da ortaya çıktı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen Mart'ta Güneş Enerjisi Santrali kurmak için Menteşe'nin Denizova köyünde, bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçları katletti. Köylüler, yıllardır koruduğu yaklaşık 80 ağacın kesilmesine tepki gösterdi. Kendi belediyelerinin bu ağaç katliamına sesiz kalan CHP'liler, eylemlerini sürdürmek için, Akbelen Ormanına kamp kurdu.