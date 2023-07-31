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CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

2023-07-31 10:40:17
CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Muğla Akbelen'de köylülerle tartışıp, jandarmayı kovalayan ve adeta terör estiren CHP'nin ikiyüzlülüğü yine Muğla'da ortaya çıktı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen Mart'ta Güneş Enerjisi Santrali kurmak için Menteşe'nin Denizova köyünde, bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçları katletti. Köylüler, yıllardır koruduğu yaklaşık 80 ağacın kesilmesine tepki gösterdi. Kendi belediyelerinin bu ağaç katliamına sesiz kalan CHP'liler, eylemlerini sürdürmek için, Akbelen Ormanına kamp kurdu.

#1
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Güneş Enerjisi Santrali kurmaya karar verdi.

#2
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Yer olarak ise büyükşehir olduktan sonra belediyeye geçen ve Menteşe ilçesine bağlı Denizova köyünde bulunan bir arazi seçildi.

#3
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Geçen Mart'ta araziye gelen Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, köylülerin belediyeye geçmeden önce yıllardır ortak alan olarak kullandıkları arazideki asırlık palamut ağaçlarını kesti.

#4
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Köylüler, yıllardır korudukları yaklaşık 80 ağacın kesilmesine tepki gösterirken, kimseden destek göremedi.

#5
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

#6
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, Milas'taki termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmalarını yapıldığı Akbelen'e gelip, köylüler ve çevrecilere destek verdi.

#7
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Kesim alanına gitmeyince ise vatandaşlar tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ile Akbelen Ormanına gelen Mahmut Tanal, eylemciler tarafından protesto edildi.

#8
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Tanal, kendisine "İyi ki iktidar olamadınız" diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik.

#9
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

AK Parti'nin provokatörüsün" yanıtını verdi. Tanal'ın ardından CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır da vatandaşlarla tartışmaya girdi.

#10
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Bir kadına karşı sert tavrı dikkat çeken Başarır, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Başarır, protestocu bir kadına, "Elini indir, bana bağırma" gibi ifadeler kullandı.

#11
Foto - CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Bölgeden ayrılmayan ve ormana çadır kuran Tanal, ertesi gün ise kimlik kontrolü yapan jandarma personeli ile, fiyleme yaptıklarını iddiasıyla tartıştı. Tanal, 'eşkıya dediği jandarma personelini de kovaladı.

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