CHP'li vekilin kaçak binası! Apartman sakinleri isyan etti: Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz

TBMM 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in, müteahhit olan kardeşi Güven Zeybek'le birlikte İstanbul Kağıthane'de yaptırdığı 3 katlı Zeybek Apartmanı'nda fazladan kaçak kat çıkıp, otoparkın da tamirhaneye dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Ailenin kaçak işlemlerini belediyeye ihbar eden apartman sakinleri, Gökhan Zeybek'in zabıta müdürü kardeşi olan Mehmet Zeybek nedeniyle sonuç alamadıklarını iddia etti. Zeybek kardeşler, binanın depo bölümünü kafe-restorana dönüştürüp, kolonları kesmeye devam edince, apartman sakinleri, 'Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz. Bu imara aykırı işlemler nedeniyle her an ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bununla da yetmezmiş gibi binanın diğer cephesindeki depodaki kolonları da kestiler, kafe yaptılar. Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz' diyerek CİMER'e ihbarda bulundu.