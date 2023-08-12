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CHP'li vekilin kaçak binası! Apartman sakinleri isyan etti: Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz

2023-08-12 08:24:16
CHP'li vekilin kaçak binası! Apartman sakinleri isyan etti: Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz

TBMM 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in, müteahhit olan kardeşi Güven Zeybek'le birlikte İstanbul Kağıthane'de yaptırdığı 3 katlı Zeybek Apartmanı'nda fazladan kaçak kat çıkıp, otoparkın da tamirhaneye dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Ailenin kaçak işlemlerini belediyeye ihbar eden apartman sakinleri, Gökhan Zeybek'in zabıta müdürü kardeşi olan Mehmet Zeybek nedeniyle sonuç alamadıklarını iddia etti. Zeybek kardeşler, binanın depo bölümünü kafe-restorana dönüştürüp, kolonları kesmeye devam edince, apartman sakinleri, 'Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz. Bu imara aykırı işlemler nedeniyle her an ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bununla da yetmezmiş gibi binanın diğer cephesindeki depodaki kolonları da kestiler, kafe yaptılar. Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz' diyerek CİMER'e ihbarda bulundu.

#1
Foto - CHP'li vekilin kaçak binası! Apartman sakinleri isyan etti: Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz

TBMM 27. dönem CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, İstanbul Kağıthane'de bulunan Zeybek apartmanının arsa sahibiydi. İddiaya göre Zeybek, müteahhit kardeşi Güven Zeybek'le birlikte imarı 3 katlı olan binaya imara aykırı olarak iki ek kat çıktı. Binanın otoparkını ise tamirhaneye dönüştürdü. Tamirhaneye dönüştürme işlemlerinde yine iddiaya göre tamirhane işlemleri için kolonlar kesildi.

#2
Foto - CHP'li vekilin kaçak binası! Apartman sakinleri isyan etti: Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz

OTOPARKTAN OTO-TAMİRCİYE Bazı bina sakinleri bu durumu belediyeye ihbar etti. Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından binanın otoparkında faaliyete geçen işletme tamirhane mühürlendi. Mühürleme işleminden bir gün sonra ise tamirhane yeniden faaliyete geçti. Bina sakinleri tamirhanenin mühürleme işlemlerinin Gökhan Zeybek'in zabıta müdürü kardeşi Mehmet Zeybek tarafından iptal edildiğini öğrendi. Büyük bir şok yaşayan bina sakinleri, CİMER'e ihbarda bulundu.

#3
Foto - CHP'li vekilin kaçak binası! Apartman sakinleri isyan etti: Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz

SIĞINAKTAN KAFEYE Bina sakinlerinin hukuki mücadelesi devam ederken, binanın sığınak ve depo bölümü olarak ayrılan yer ise geçen yıl kafe- restoran işletmesine dönüştürüldü.

#4
Foto - CHP'li vekilin kaçak binası! Apartman sakinleri isyan etti: Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz

Bina sakinleri tüm bu yaşananlarla baş etmeye çalışırken, kafe için yapılan tadilat sırasında yeniden bina kolonları kesildi ve apartmanın gider borularının kırıldı. Kolonları kırılarak zarar gören bina temelde yaşayan bina sakinleri, yardım bekliyor.

#5
Foto - CHP'li vekilin kaçak binası! Apartman sakinleri isyan etti: Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz

SABAH ULAŞTI SABAH'ın ulaştığı Zeybek apartmanının bazı sakinleri, 'Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz.

#6
Foto - CHP'li vekilin kaçak binası! Apartman sakinleri isyan etti: Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz

Bu imara aykırı işlemler nedeniyle her an ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bununla da yetmezmiş gibi binanın diğer cephesindeki depodaki kolonları da kestiler. Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz' diyerek CİMER'e ihbarda bulundu.

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