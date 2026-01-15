CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

İZMİR’DE YILDA 68 MİLYON METREKÜP SU BOŞA GİDİYOR Açıklamada, İzmir’de şehir içi şebekede kayıp-kaçak oranının yüzde 27 olduğu, yılda yaklaşık 68 milyon metreküp suyun boşa gittiği belirtilerek, kayıp-kaçağı azaltmanın belediyelerin asli sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. DSİ ayrıca, belediyenin sorumluluğundaki yeraltı kuyularının bakım ve devreye alma süreçlerinde gecikildiğini, bu nedenle su ihtiyacının barajlardan karşılandığını ve bunun baraj seviyelerinin hızla düşmesine yol açtığını savundu. DSİ, İzmir’in su temininde Manisa’daki yer altı suyu kaynaklarının da değerlendirildiğini, Sarıkız için yıllık 45 milyon metreküp, Göksu için yıllık 63 milyon metreküp tahsis bulunduğunu, bu sahalarda yenileme ve yeni kuyu taleplerine tahsis aşılmamak ve eski kuyuların kapatılması şartıyla izin verildiğini de ayrıntılarıyla anlattı.