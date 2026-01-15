CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!
İzmir’de bitmek bilmeyen su kesintileri ve altyapı skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan akla ziyan bir savunma geldi! Kentteki devasa su kayıp-kaçak oranını teknik yetersizliğe değil, camilere verilen ücretsiz suya bağlayan Tugay, "Sorumlu camiler" imasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İzmirli susuzluktan kırılırken gelen bu açıklama, "Yönetemiyorsunuz, bahane üretiyorsunuz" tepkilerine neden oldu.