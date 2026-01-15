  • İSTANBUL
Gündem
12
Yeniakit Publisher
CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!
Giriş Tarihi:

CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

İzmir’de bitmek bilmeyen su kesintileri ve altyapı skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan akla ziyan bir savunma geldi! Kentteki devasa su kayıp-kaçak oranını teknik yetersizliğe değil, camilere verilen ücretsiz suya bağlayan Tugay, "Sorumlu camiler" imasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İzmirli susuzluktan kırılırken gelen bu açıklama, "Yönetemiyorsunuz, bahane üretiyorsunuz" tepkilerine neden oldu.

1
#1
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

İzmir’de yıllardır çözülemeyen altyapı sorunları ve kronikleşen su krizinde hedef şaşırtma operasyonu başladı. Şehrin dört bir yanında patlayan borular ve verilemeyen su hizmeti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, skandal bir iddiaya imza attı. Şehirdeki yüksek kayıp-kaçak oranının faturasını camilere kesen Tugay, ibadethanelere sağlanan ücretsiz suyun bu tabloda ana etken olduğunu öne sürdü. Uzmanların "çürümüş altyapı" uyarılarını görmezden gelen Tugay’ın, teknik bir sorunu dini mekanlar üzerinden siyasallaştırması İzmir gündemine bomba gibi düştü.

#2
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

İzmir’deki su krizi çözüme kavuşmazken sorumluluğu üzerine almayan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sudaki kayıp-kaçık oranının camilere verilen “ücretsiz sudan dolayı” oluştuğunu iddia etti.

#3
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

İzmir'de kuraklık alarmı... CHP'li belediyelerin yönetiminde olan çoğu büyükşehirde su krizi yaşanıyor.

#4
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

CAMİLERİ SORUMLU TUTTU CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, kentteki su kayıp-kaçak oranını düşürmek için gerekli altyapı çalışmalarını yapmak yerine "camilere ücretsiz verilen suyun da kayıp-kaçak içinde sayıldığını" söylemesi, tartışmaya sebep oldu.

#5
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) kayıp kaçak oranını düşürmesi için bildirimde bulunduğu Tugay, gerekeni yapmak yerine, "Kayıp-kaçak faturalandırılmayan her türlü su tüketimidir. Camilere ücretsiz su veriyoruz, bu da kayıp-kaçakta sayılıyor" sözleri eleştirilerin odağına oturdu.

#6
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

"BU İŞİN DOĞRUSUNU KONUŞACAĞIZ" Tugay açıklamasında, kayıp-kaçağın "patlak borulardan sızan su" gibi anlatılmasını doğru bulmadığını dile getirdi. Tugay, "Bu işin doğrusunu konuşacağız. Derdim kavga etmek değil, İzmir’in hizmetleridir." dedi. Ancak tartışma, "camilere verilen ücretsiz su" vurgusunun yapılması üzerine büyüdü.

#7
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

TÜM İBADETHANELERE ÜCRETSİZ NEDEN SADECE CAMİ? AK Parti İZBB Meclisi üyesi Uğur İnan Atmaca ise Tugay’ın açıklamasını hedef alarak, ücretsiz su tartışmasının kayıp-kaçak başlığı altında camiler üzerinden yürütülmesini eleştirdi. Atmaca, paylaştığı belgeye dayandırdığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Sayın Tugay, İZSU tüketimleri, tanker kullanımları ve ibadethanelerin toplam tüketimi yüzde 0,57. Tüm ibadethanelere ücretsiz su veriliyor ama siz sadece camileri dile getiriyorsunuz. Eğer camilere ücretsiz su vermek istemiyorsanız, bu millet caminin suyunu öder.

#8
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

ŞEBEKEDE BOŞA GİDEN SU Atmaca, ibadethanelere ‘ücretsiz suyun’ toplam tüketimdeki payının düşük olduğunu vurgulayarak, tartışmanın kayıp-kaçağın ana gövdesi olan şebeke kayıplarından uzaklaştırıldığını savundu. Eleştirinin merkezinde, "kayıp-kaçak" başlığının toplumda hassasiyet taşıyan bir alan olan “camiler” üzerinden tartıştırılması yerine, "altyapı kayıplarına" odaklanılması gerektiği yer verildi.

#9
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

SUYU YÖNETEMEYEN CHP’Lİ BELEDİYE DSİ’Yİ SUÇLUYOR Tartışmanın bir diğer ayağını, Tugay’ın DSİ’ye yönelik sözleri oluşturdu. Tugay, "DSİ tarafı yalan söylüyor. İzmir’in asıl su ihtiyacını karşılayacak büyük kuyular için izin bekliyoruz." demişti. DSİ ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, izinlerin verildiğini ve asıl sorunun belediye yönetimince işletme planlarına uyulmaması olduğunu savundu.

#10
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

KUYULAR İZSU’NUN KULLANIMINA SUNULDU DSİ’nin açıklamasına göre İzmir il merkezinin yıllık su ihtiyacı ortalama 250 milyon metreküp, bunun yüzde 70’i yeraltı suyu, yüzde 30’u depolama tesislerinden sağlanıyor. DSİ, 2023 sonuna kadar İZSU için 840 adet yeraltı suyu kullanma belgesi düzenlendiğini, ayrıca 2024’te 61, 2025’te 200 yeni kuyu/yenileme kuyu belgesi verildiğini bildirdi. Kurum, "son iki yılda İZSU’nun bütün kuyu açma ve yenileme taleplerinin tamamına izin verildiğini" belirterek, DSİ’nin açtığı kuyulardan 13’ünün de devir/kira yöntemiyle İZSU’nun kullanımına sunulduğunu kaydetti.

#11
Foto - CHP’li Tugay beceriksizliğine kılıf buldu: İzmir'deki su kesintilerin suçlusu camilermiş!

İZMİR’DE YILDA 68 MİLYON METREKÜP SU BOŞA GİDİYOR Açıklamada, İzmir’de şehir içi şebekede kayıp-kaçak oranının yüzde 27 olduğu, yılda yaklaşık 68 milyon metreküp suyun boşa gittiği belirtilerek, kayıp-kaçağı azaltmanın belediyelerin asli sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. DSİ ayrıca, belediyenin sorumluluğundaki yeraltı kuyularının bakım ve devreye alma süreçlerinde gecikildiğini, bu nedenle su ihtiyacının barajlardan karşılandığını ve bunun baraj seviyelerinin hızla düşmesine yol açtığını savundu. DSİ, İzmir’in su temininde Manisa’daki yer altı suyu kaynaklarının da değerlendirildiğini, Sarıkız için yıllık 45 milyon metreküp, Göksu için yıllık 63 milyon metreküp tahsis bulunduğunu, bu sahalarda yenileme ve yeni kuyu taleplerine tahsis aşılmamak ve eski kuyuların kapatılması şartıyla izin verildiğini de ayrıntılarıyla anlattı.

