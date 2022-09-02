2022-09-02 11:37:20 CHP’li o belediyenin rüşvet çarkında tapeler ortaya çıktı: ‘Hırsızlık yapsın diye mi koydu Ali abi?’
Maltepe Belediyesi'nde dönen rüşvet skandalına ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken telefon kayıtları yer aldı. İddianameye yansıyan tapeler, rüşvetin her kademe tarafından bilindiğini ortaya koydu. Rüşvetçilerin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından önemli pozisyonlara getirilmesi, belediye içerisindeki personellerde bile huzursuzluk yaratmış. CHP’li Maltepe Belediyesi‘nde dönen rüşvet skandalıyla ilgili hazırlanan iddianameye yansıyan tapeler belediyedeki rüşvetin her kademe tarafından bilindiğini de gözler önüne serdi. Başkan Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül ile Hanife Toker arasında geçen konuşmada Morsünbül, kadroların yanlış oluşturulduğundan şikayet ediyor. Sabah’taki habere göre; Morsünbül, “Yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi…yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi” diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin Köse’nin rüşvet aldığına dikkat çekiyor.