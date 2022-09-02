CHP’li o belediyenin rüşvet çarkında tapeler ortaya çıktı: ‘Hırsızlık yapsın diye mi koydu Ali abi?’

Bir başka tapede ise Morsünbül’ün ilçedeki bir restoranda yer ayırmak istemesi ve “20 bin liranın üzerinde ödemeniz var ” diyerek reddedilmesi üzerine, İBB’de Tasarım Müdür Yardımcısı olan eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal’la arasında, “İ…nelere bak, pazartesi gider gerekeni yaparız ya, ölçeriz biçeriz ne var ne yok orda bakarız” dediği öğrenildi. “RAHAT HIRSIZLIK YAPSIN DİYE Mİ KOYDU” Örgüt yöneticisi olan Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’ın eski yardımcısı ve şu anda ise CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal’ın birçok telefon konuşmasında yer aldığı da ortaya çıktı. Battal’ın CHP’li meclis üyesi Deniz Erzincan’la bir tapuda gerçekleşmiş yanlış satış işleminin düzeltilmesi için Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan’ın menfaat sağlamasına aracı olduğu anlatılan iddianamede, eski Başkan Yardımcısı danışman Melih Morsünbül ile Hanife Toker adlı bir kadının konuşması da dikkat çekti. Toker seçim döneminde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kadrolarını yanlış oluşturduğu yönünde konuşmalar yaparak, “yani rahat hırsızlık yapsın diye mi koydu oraya Ali abi…yani duyunca bu ruhsat olayında rüşvet aldı o biliyorsun değil mi” diyerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne getirilen Hüseyin Köse adlı kişinin ruhsat işlemlerinde rüşvet aldığını anlattığı konuşma yer aldı.