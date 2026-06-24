Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aldığı hukuki yenilgiler sonrası yeni parti telaşına düşen hırsız Özgür Özel, hem logoda hem fikirde suçüstü yakalandı. CHP’nin asırlık altı okundaki çizgileri dahi yürütüp marjinal komünist afişleriyle harmanlayan Özel ekibi, sokak çağrılarını ve provokasyon merakını amblem haline getirdi. Yeni parti logosundaki tasarım olarak çalıntı figürlerin gölgesinde kalan bu çelişkili yapı, daha doğmadan tam bir siyasi muammaya dönüştü.