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Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

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Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aldığı hukuki yenilgiler sonrası yeni parti telaşına düşen hırsız Özgür Özel, hem logoda hem fikirde suçüstü yakalandı. CHP’nin asırlık altı okundaki çizgileri dahi yürütüp marjinal komünist afişleriyle harmanlayan Özel ekibi, sokak çağrılarını ve provokasyon merakını amblem haline getirdi. Yeni parti logosundaki tasarım olarak çalıntı figürlerin gölgesinde kalan bu çelişkili yapı, daha doğmadan tam bir siyasi muammaya dönüştü.

#1
Foto - Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

CHP içindeki taht kavgaları ve mahkeme koridorlarına düşen liderlik yarışı, partinin tamamen parçalanma noktasına geldiğini tescilledi. Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturtması, koltuğu kaybeden Özgür Özel ve destekçilerini panikletti. Meşruiyetini yitiren ve partiyi hızla kurultaya götürerek koltuğu yeniden kapmak isteyen Özel ekibi, Kılıçdaroğlu’nun kurultay takvimini 2027 yılına kadar kilitleyen tedbir hamlesiyle duvara tosladı. CHP içinde tamamen tasfiye edileceklerini anlayan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel güdümlü bu klik, çareyi yeni bir parti kurmakta buldu.

#2
Foto - Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

Siyaset kulislerinde, Özgür Özel'in kurması beklenen partinin adının Yürüyüş Partisi olduğu konuşuluyor. Partinin logosu olacağı belirtilen bir görsel de sosyal medyada dolaşıma girdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri döndüğü CHP'de, Özgür Özel ve destekçilerinin yol haritası netleşmeye başladı. Partinin hızla kurultaya gitmesini isteyen Özel ekibi, Kılıçdaroğlu'nun tedbir kararını gerekçe gösteren tutumu karşısında yeni parti seçeneğini öne aldı.

#3
Foto - Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

LOGO PAYLAŞILDI Yeni partinin adının Yürüyüş Partisi olarak düşünüldüğü kulislerde dillendiriliyor. Logosu da sosyal medyada paylaşıldı.

#4
Foto - Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

"YÜRÜYÜŞ BAŞLASIN" Demokrat Parti'den istifa ederek Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde CHP'ye katılan milletvekili Cemal Enginyurt da "yürüyüş" kelimesini vurgulayarak X hesabından şu mesajı paylaştı:

#5
Foto - Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

"Eylül ayında Olağan kurultay takvimini başlatıyoruz demek, 2027'den önce Kurultay yok demektir. Öyleyse yeni yol bulma zamanı gelmiş ve hak doğmuştur.

#6
Foto - Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

Özgür Özel liderliğinde 'YÜRÜYÜŞ' başlasın. HAYDİ TÜRKİYE. Hep birlikte YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR.",

#7
Foto - Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

KOMÜNİZM AFİŞLERİNE BENZETİLDİ Partinin logosu olduğu iddiasıyla paylaşılan görsel, sosyal medyada komünist propaganda afişlerine benzetildi.

#8
Foto - Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

Benzer afişler komünizmin fikri önderleri Karl Marks ve Friedrich Engels ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği liderleri Vladimir İlyiç Lenin, Josef Stalin gibi isimler için yaptırılıp uzun yıllar kullanıldı. Halen afişlerin benzerleri, marjinal sosyalist parti ve örgütler tarafından kullanılmaya devam ediyor.

#9
Foto - Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

"YÜRÜYÜŞ" DEYİNCE KILIÇDAROĞLU "Yürüyüş" kavramının ise 2017 yılında yaptığı Adalet Yürüyüşü'nden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlatması dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özgür Özel ve destekçilerinin o tarihte Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği "yürüyüş"e katıldığını vurgulayarak "Halen Kılıçdaroğlu'nun peşindesiniz" yorumları yaptı.

#10
Foto - Logoyu da fikri de yürütmüş! İşte Özel’in yeni partisi

‘YENİ YOL’ AK PARTİ'YE Son zamanlarda Özgür Özel destekçilerinin yürüyüş vurgusuyla birlikte sıkça dillendirdikleri "yeni yol" kavramının ise politik tartışmalarda AK Parti'yi anımsatan bir özelliği var. CHP'liler, siyasi polemiklerde AK Parti döneminde yapılan yollar için "Millet yol mu yiyecek?" türü eleştiriler yapıyordu.

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