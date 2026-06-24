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Bu ayıp bize yeter! Türkiye evine dönüyor: Hem Paraguay hem Avustralya tur atlıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu ayıp bize yeter! Türkiye evine dönüyor: Hem Paraguay hem Avustralya tur atlıyor

2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçların ardından 'en iyi üçüncüler' tablosu netleşiyor: Türkiye turnuvaya veda ederken, devlerin kaderi pamuk ipliğine bağlı.

#1
Foto - Bu ayıp bize yeter! Türkiye evine dönüyor: Hem Paraguay hem Avustralya tur atlıyor

2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçların ardından son 32 turuna yükselecek "en iyi üçüncüler" tablosu şekillenmeye başladı. Türkiye turnuvaya erken veda ederken, Paraguay ve Avustralya (2. ve 3. olarak) bir üst tura yükselmeyi hemen hemen garantiledi.

#2
Foto - Bu ayıp bize yeter! Türkiye evine dönüyor: Hem Paraguay hem Avustralya tur atlıyor

Şu anki puan durumuna göre son 32 turuna kalması beklenen ve elenme hattında olan takımlar şöyle: ŞU AN İÇİN TUR ATLAYANLAR 3 puanlı takımlar İsveç İskoçya Hırvatistan Paraguay Cezayir

#3
Foto - Bu ayıp bize yeter! Türkiye evine dönüyor: Hem Paraguay hem Avustralya tur atlıyor

2 puanlı takımlar Yeşil Burun Adaları Belçika

#4
Foto - Bu ayıp bize yeter! Türkiye evine dönüyor: Hem Paraguay hem Avustralya tur atlıyor

ŞU AN İÇİN ELENENLER 1 puanlı takımlar Çek Cumhuriyeti Kongo DC Ekvador Bosna Hersek 0 puanlı takım Senegal

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