2023-03-22 13:18:06 CHP'li Maltepe Belediyesi'nden rezalet! ‘AK Partilisiniz' diyerek reddetti
Maltepe'de çok sayıda binanın yer aldığı sokak üzerinde ışıklandırma sistemi bulunmaması nedeniyle sokak sakinleri durumu Maltepe Belediyesi'ne bildirdi. Konuya ilişkin belediyeden dönüş alamayan mahalle sakinlerinden Avukat Murat Sultansu, belediyeyi aradığında ‘Sizin orası AK Partili, oraya bir ışıklandırma yapmamız mümkün değil' cevabını aldı. Belediyeye yeniden müracatta bulunan Sultansu tüm uğraşlarına rağmen henüz bir çalışma yapılmadığını belirtti. Sokak sakinlerinin mağduriyet yaşadığını belirten Sultansu, ışıklandırma sorununun giderilmesini talep etti.