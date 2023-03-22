CHP'li Maltepe Belediyesi'nden rezalet! ‘AK Partilisiniz' diyerek reddetti

"SİZİN ORASI AK PARTİLİ" - Avukat Murat Sultansu, “Binalarımızın yer aldığı sokak içerisinde maalesef ışıklandırma yok. Gece saatlerinde sokağın karanlık olması nedeniyle burada ahlaki anlamda uygun görülmeyecek bazı olaylar yaşanabiliyor. Sokağımıza aydınlatma yapılması gerektiğini belirterek Maltepe Belediyesi'ne resmi yollardan başvurumuzu yaptık. Başvuru üzerinden epey bir vakit geçmesine rağmen bir dönüş alamayınca ben de belediyenin konuyla ilgili birimini aradım. Durumu izah ettiğimde karşı taraf bana karşı ‘Sizin orası AK Partili. Sandıktan AK Parti çıkıyor. Bu nedenle oraya bir ışıklandırma yapmamız mümkün değil' cevabını verdi. Şaka yaptıklarını zannettim fakat değildi. Biz emlak ve çevre vergisi ödüyoruz. O zaman bunları da almayın. Hali hazırda bu konuşmanın üzerinden epey zaman geçmesine rağmen sokak hala ışıklandırılmadı. Burada yaşayan vatandaşlar hala mağdur” diye konuştu.