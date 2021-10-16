CHP'li İBB'nin çalışması sonrası yoğun trafik! Tepki yağıyor

Taksi şoförü Muharrem Yapıcı, buradaki üst geçidi yıkmanın trafik cinayeti olduğunu söyledi. Yapıcı, trafikte yaşadığı sorunları anlatarak, "Dolmabahçe'den gelen, Barbaros'tan gelen, Ortaköy'den gelen araçları tek noktada birleştirmek hangi aklın işidir? İki şerit geliyor, burada tek şeride düşüyor. Yaya trafiği var. Bunun için söyleyecek kelime bulamıyorum. Ortaköy'den, Bebek'ten Beşiktaş'a bir saatte geliyorum. Nasıl olacak bu? Yani bunu bir an önce düzeltsinler. Emin olun rezil olduk, insanlara hizmet veremiyoruz, yetişemiyoruz." değerlendirmesini yaptı. Meydanın eski halinden bahseden Yapıcı, "Transit geliyorduk buradan, köprünün altından Dolmabahçe'ye direkt geçiyorduk, isteyen Barbaros'a. Barbaros'tan gelen direkt Dolmabahçe'ye gidebiliyordu. Üst geçitten geçip iskeleye gelebiliyordu. Ortaköy'e gelebiliyordu. Gayet güzel akıyordu. Şu anki hali görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.