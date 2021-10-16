CHP'li İBB'nin çalışması sonrası yoğun trafik! Tepki yağıyor

Bölgede esnaflık yapan Ahmet Köroğlu, köprünün kalkmasının daha kötü olduğunu dile getirdi. Bölgede otopark sıkıntısı olduğunu ve şeritlerin de daraldığını anlatan Köroğlu, "Yaya geçidimiz büyüdü ama araç trafiğimiz çok oluyor. Ortaköy'e kadar araç trafiği oluyor. O da bizi rahatsız ediyor. Çünkü biz malzeme indiremiyoruz. Normalde biz çarşıya 2 trafik ışığında geçiyorduk, şimdi 4 ışıkla geçmek zorunda kalıyoruz. Bizim için zor oluyor. Eskiye göre daha kötü oldu bizim için." diye konuştu.