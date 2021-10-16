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CHP'li İBB'nin çalışması sonrası yoğun trafik! Tepki yağıyor

2021-10-16 18:38:21
CHP'li İBB'nin çalışması sonrası yoğun trafik! Tepki yağıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesinin ardından bölgede oluşan trafik yoğunluğu, sürücülerin ve esnafın tepkisine neden oldu.

#1
Foto - Beşiktaş'taki çevre düzenlemesi projesi kapsamında meydandaki köprülü kavşağın kaldırılması ve otobüs duraklarının yer değiştirilmesi bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. Minibüs ve taksi şoförleri ile bazı vatandaşlar ve esnaf bu duruma tepki gösterdi.

Beşiktaş'taki çevre düzenlemesi projesi kapsamında meydandaki köprülü kavşağın kaldırılması ve otobüs duraklarının yer değiştirilmesi bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. Minibüs ve taksi şoförleri ile bazı vatandaşlar ve esnaf bu duruma tepki gösterdi.

#2
Foto - Minibüs şoförü Hasan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendislerin trafik yoğunluğunu yerinde inceleyerek değil, harita üzerinden projeyi çizdiklerini söyledi. Projede çalışan mühendislerin meydana gelmesini talep eden Şahin,

Minibüs şoförü Hasan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendislerin trafik yoğunluğunu yerinde inceleyerek değil, harita üzerinden projeyi çizdiklerini söyledi. Projede çalışan mühendislerin meydana gelmesini talep eden Şahin, "Burayı kontrol ederek, yerin üzerinde hareket ederek projeyi çizerlerse daha uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi hem yayaya yol ver hem halk otobüsüne yol ver, bir de normal özel araçlara yol ver. Gelsin bu geçişleri bir kendi gözleriyle kontrol etsinler. Akşam saat 6'ya kadar devam ediyor bu sıkıntı." dedi.

#3
Foto - Meydanın eskiden daha güzel olduğunu ve bu kadar trafiğin de yaşanmadığını ifade eden Şahin, köşede çift şeridin teke düştüğünü, otobüslerin ve minibüslerin zorlandığını, yayaların yolun ortasında kaldığını, böyle bir sistemin olamayacağını belirtti.

Meydanın eskiden daha güzel olduğunu ve bu kadar trafiğin de yaşanmadığını ifade eden Şahin, köşede çift şeridin teke düştüğünü, otobüslerin ve minibüslerin zorlandığını, yayaların yolun ortasında kaldığını, böyle bir sistemin olamayacağını belirtti.

#4
Foto - Bölgede esnaflık yapan Ahmet Köroğlu, köprünün kalkmasının daha kötü olduğunu dile getirdi. Bölgede otopark sıkıntısı olduğunu ve şeritlerin de daraldığını anlatan Köroğlu,

Bölgede esnaflık yapan Ahmet Köroğlu, köprünün kalkmasının daha kötü olduğunu dile getirdi. Bölgede otopark sıkıntısı olduğunu ve şeritlerin de daraldığını anlatan Köroğlu, "Yaya geçidimiz büyüdü ama araç trafiğimiz çok oluyor. Ortaköy'e kadar araç trafiği oluyor. O da bizi rahatsız ediyor. Çünkü biz malzeme indiremiyoruz. Normalde biz çarşıya 2 trafik ışığında geçiyorduk, şimdi 4 ışıkla geçmek zorunda kalıyoruz. Bizim için zor oluyor. Eskiye göre daha kötü oldu bizim için." diye konuştu.

#5
Foto - Taksi şoförü Muharrem Yapıcı, buradaki üst geçidi yıkmanın trafik cinayeti olduğunu söyledi. Yapıcı, trafikte yaşadığı sorunları anlatarak,

Taksi şoförü Muharrem Yapıcı, buradaki üst geçidi yıkmanın trafik cinayeti olduğunu söyledi. Yapıcı, trafikte yaşadığı sorunları anlatarak, "Dolmabahçe'den gelen, Barbaros'tan gelen, Ortaköy'den gelen araçları tek noktada birleştirmek hangi aklın işidir? İki şerit geliyor, burada tek şeride düşüyor. Yaya trafiği var. Bunun için söyleyecek kelime bulamıyorum. Ortaköy'den, Bebek'ten Beşiktaş'a bir saatte geliyorum. Nasıl olacak bu? Yani bunu bir an önce düzeltsinler. Emin olun rezil olduk, insanlara hizmet veremiyoruz, yetişemiyoruz." değerlendirmesini yaptı. Meydanın eski halinden bahseden Yapıcı, "Transit geliyorduk buradan, köprünün altından Dolmabahçe'ye direkt geçiyorduk, isteyen Barbaros'a. Barbaros'tan gelen direkt Dolmabahçe'ye gidebiliyordu. Üst geçitten geçip iskeleye gelebiliyordu. Ortaköy'e gelebiliyordu. Gayet güzel akıyordu. Şu anki hali görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Vatandaşlardan Zeki Koru, Beşiktaş'a 55 senedir geldiğini belirterek, trafiğin şu anda sıkıntılı olduğunu kaydetti. Köprülü kavşağın kaldırıldığını anlatan Koru,

Vatandaşlardan Zeki Koru, Beşiktaş'a 55 senedir geldiğini belirterek, trafiğin şu anda sıkıntılı olduğunu kaydetti. Köprülü kavşağın kaldırıldığını anlatan Koru, "Şu anda zorlaştı trafik sıkıntısı. Trafik keşmekeş oldu. Nereye gideceğiz? Durağı daha evvel oraya aldılar, sonra buraya aldılar. Esas buradaydı. Sonra oraya aldılar, tekrar buraya aldılar." dedi.

#7
Foto - Bölgede motosikletle kuryelik yapan Samet Soylu, düzenlemeden dolayı trafikte eskiye göre bir fark olmadığını, ilçedeki insan kalabalığından dolayı bölgenin hep karmaşık olduğunu söyledi.

Bölgede motosikletle kuryelik yapan Samet Soylu, düzenlemeden dolayı trafikte eskiye göre bir fark olmadığını, ilçedeki insan kalabalığından dolayı bölgenin hep karmaşık olduğunu söyledi.

#8
Foto - Gözde Çırak ise çevre düzenlemesinin bölge trafiğine bir faydası dokunmadığını dile getirerek, buraya farklı şeyler de yapılabileceğini belirtti.

Gözde Çırak ise çevre düzenlemesinin bölge trafiğine bir faydası dokunmadığını dile getirerek, buraya farklı şeyler de yapılabileceğini belirtti.

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