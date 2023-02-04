CHP’li Çerçioğlu’na bir soruşturma daha! Hablemitoğlu suikastı nedeniyle tutuklanan Levent Göktaş’ın şirketine 4 ihale vermiş

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu skandalları ve yolsuzlukları ile gündemden düşmüyor. FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a verdiği ihaleler ile ilgili hakkında çok sayıda dava açılan Çerçioğlu'nun yolsuzluk dosyaları adeta boyunu aştı. Seçimlerde verdiği hiçbir vaadi yerine getirmeyen Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediyesine ait kaynakları suiistimal ettiği anlaşılınca hakkında birçok dava açıldı. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ''ihaleye fesat' 'edimin ifasına fesat' suçlaması ile yargılanan Çerçioğlu hakkında devam eden yargılamanın sonuna gelindiği öğrenildi.