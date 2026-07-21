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CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan gözaltına alındı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan gözaltına alındı

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

#1
Foto - CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan gözaltına alındı

CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikâp", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

#2
Foto - CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde gözaltına alındı.

#3
Foto - CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan gözaltına alındı

Operasyona ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bulut'un evinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği, yarın ise Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

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Foto - CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan gözaltına alındı

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