Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İddia: “Ziyaret, yeniden ‘Haçlı ruhu’ ve ‘Roma projesi’ kapsamında siyasi bir operasyon niteliğindedir; Fener Rum Patrikhanesini tüm Ortodoksların merkezi hâline getirerek Türkiye–Rusya ilişkilerine zarar vermek amaçlanmaktadır.” Gerçek: Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti, ne ülkemizin egemenliğine yönelik bir tehdit, ne de Türkiye’nin tarihsel kazanımlarını tartışmaya açan bir girişimdir. Aksine, ziyaret; barış, kültürel miras ve insani değerler etrafında şekillenen diplomatik bir temas niteliğindedir.