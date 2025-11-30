  • İSTANBUL
Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

Papa XIV. Leo, Türkiye ziyaret etti. 3 gün süren ziyarete ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Papanın Türkiye ziyaretine ilişkin çeşitli manipülatif paylaşımlar gündeme gelirken, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik içeriklerin yayıldığı anlaşıldı. Bazı çevreler, gerçek dışı yorum ve paylaşımlar üzerinden kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Özellikle sosyal medyada üzerinden dolaşıma sokulan yalanlarla ilgili gerçekler de bir bir ortaya çıktı.

Foto - Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İşte Papa ziyareti ile ilgili yalanlar ve gerçekler: İddia: “Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretinin Patrik Bartholomeos’un daveti üzerine gerçekleştiği” Gerçek: Vatikan Devlet Başkanı Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine gerçekleştirilmiştir.

Foto - Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İddia: “Papa’nın Türkiye ziyaretinde karşılama töreninde “Talealbedru’ ilahisi okundu” Gerçek: Salat-ı Ümmiye ilahisi, 2007 yılında kurulan ve uluslararası alanda konserler veren Hatay Medeniyetler Korosu tarafından, Papa XIV. Leo salonda yokken seslendirilmiştir. Papa salonda bulunduğu sırada Ahmet Hatipoğlu’na ait Tevhid ve Esma Zikri okunmuştur.

Foto - Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İddia: “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki konuşmada Türk Bayrağı ve Vatikan Bayrağı yanlış konumlandırılmıştır.” Gerçek: Bayrak ve oturma düzeni, protokol kurallarına tam uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Resmî protokol gereği, devletler arası ziyaretlerde misafir ülkenin bayrağı sağ tarafta yer alır ve misafir ülke temsilcisi sağ tarafa oturtulur. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki Cihannüma Salonu’nda ise ilk kez bir basın toplantısı düzenlenmiştir. Salonun tavanındaki kubbede, Alak Suresi’nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali olan “O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.” ifadeleri yer almaktadır.

Foto - Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İddia: “Papa’nın İstanbul ve İznik’te ayin düzenlemesi Anayasa’daki laiklik ilkesine aykırıdır.” Gerçek: Türkiye, Anayasa ile güvence altına alınmış din ve vicdan özgürlüğüne sahip laik bir devlettir. Yabancı devlet başkanlarının kendi inançları doğrultusunda ülkemiz sınırları içinde ibadet etmeleri, laikliğe aykırılık değil; laikliğin gereği olan çoğulculuk ve hoşgörünün bir yansımasıdır.

Foto - Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İddia: “Papa’nın İznik’teki ayininde ortaya “korkunç” videolar çıkmıştır. Gerçek: Dolaşımdaki ayin görüntüleri Türkiye’ye ait değildir; güncel de değildir. Söz konusu görüntüler İspanya’da çekilmiştir.

Foto - Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İddia: “Türkiye’de son dönemde ‘100’e yakın kilisenin yeniden restore edilmesi” ülkenin Hristiyanlaştırıldığını göstermektedir. Gerçek: Farklı dinlere ve kültürlere ait eserlerin korunması ve ihyası, Türkiye’nin insanlığın ortak kültürel mirasını koruma politikası doğrultusunda yürüttüğü çalışmalardır. Bu yaklaşım, temel insan hakları, kültürel mirasın korunması ve inanç turizminin geliştirilmesi anlayışının doğal bir sonucudur.

Foto - Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İddia: “Ziyaret, yeniden ‘Haçlı ruhu’ ve ‘Roma projesi’ kapsamında siyasi bir operasyon niteliğindedir; Fener Rum Patrikhanesini tüm Ortodoksların merkezi hâline getirerek Türkiye–Rusya ilişkilerine zarar vermek amaçlanmaktadır.” Gerçek: Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti, ne ülkemizin egemenliğine yönelik bir tehdit, ne de Türkiye’nin tarihsel kazanımlarını tartışmaya açan bir girişimdir. Aksine, ziyaret; barış, kültürel miras ve insani değerler etrafında şekillenen diplomatik bir temas niteliğindedir.

Foto - Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İddia: Papa’nın ziyareti, Fener Rum Patrikhanesine “ekümenik” statüsü kazandırmıştır. Gerçek: Türkiye’nin Fener Rum Patrikhanesine tanıdığı statü Lozan anlaşmasında belirlenmiştir; herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Foto - Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İddia: Atatürk döneminde Papaların Türkiye’ye girişi yasaktı; bu nedenle bugünkü izin kırmızı çizgi ihlalidir. Gerçek: Cumhuriyet’in dış politika uygulamalarında dinî liderlerin ziyareti yasaklanmamış; diplomatik nezaket ve uluslararası teamüller esas alınmıştır. Atatürk dönemine atfedilen “yasak” iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca o dönemlerde Papaların herhangi bir ülkeye yurt dışı ziyareti olmamıştır.

Foto - Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler

İddia: Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Hatay Medeniyetler Korosunun kıyafetlerinin rahibe kıyafetlerine benzetilmesi Gerçek: Hatay Medeniyetler Korosu 2007 yılında kurulmuş olup Koro üyelere üç semavi dine mensuptur. Kurulduğu günden beri ulusal ve uluslararası platformlarda performans göstermekte olan koro, sahne kıyafetlerini kendi tercihleri doğrultusunda belirlemekte ve çoğunlukla beyaz rengini kullanmaktadır. Dolayısıyla Millet Kütüphânesi’nde sergiledikleri performanstaki kıyafet rengine özel bir anlam yüklemek doğru değildir.

