Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyaretine dair yalanlar ve gerçekler
Papa XIV. Leo, Türkiye ziyaret etti. 3 gün süren ziyarete ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Papanın Türkiye ziyaretine ilişkin çeşitli manipülatif paylaşımlar gündeme gelirken, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik içeriklerin yayıldığı anlaşıldı. Bazı çevreler, gerçek dışı yorum ve paylaşımlar üzerinden kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Özellikle sosyal medyada üzerinden dolaşıma sokulan yalanlarla ilgili gerçekler de bir bir ortaya çıktı.