CHP'li belediyeler şov yaparken iyiydi! Bir grevde Beşiktaş Belediyesi'nden geldi

Asgari ücret açıklandığında algı operasyonları ile ücreti eleştiren ve “işçilerin maaşlarını şu kadar artırdık, bu kadar artırdık” diyerek şov yapan CHP'li belediyeler işçi maaşlarını ödemeyince ortaya bu görüntüler çıktı. İşçiler haklarını almak için belediyelerde grev kararı aldı. İstanbul'da Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi'ndeki işçiler de maaşlarını yükseltmek için greve başladı. İşçiler 15 Mart'ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararını astı.