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CHP'li belediyeler şov yaparken iyiydi! Bir grevde Beşiktaş Belediyesi'nden geldi

2021-02-26 15:20:47
CHP'li belediyeler şov yaparken iyiydi! Bir grevde Beşiktaş Belediyesi'nden geldi

Asgari ücret açıklandığında algı operasyonları ile ücreti eleştiren ve “işçilerin maaşlarını şu kadar artırdık, bu kadar artırdık” diyerek şov yapan CHP'li belediyeler işçi maaşlarını ödemeyince ortaya bu görüntüler çıktı. İşçiler haklarını almak için belediyelerde grev kararı aldı. İstanbul'da Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi'ndeki işçiler de maaşlarını yükseltmek için greve başladı. İşçiler 15 Mart'ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararını astı.

#1
Foto - CHP'li belediyelerden Bakırköy ve Kadıköy'de başlayan grev dalgasına Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi işçileri de katıldı.

CHP'li belediyelerden Bakırköy ve Kadıköy'de başlayan grev dalgasına Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi işçileri de katıldı.

#2
Foto - Grev, 15 Mart'ta başlayacak İşçiler dün grev pankartını asmak için belediye binasının önünde toplandı. Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No'lu Şube'nin örgütlü olduğu Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamamasının ardından, 15 Mart'ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararını astı.

Grev, 15 Mart'ta başlayacak İşçiler dün grev pankartını asmak için belediye binasının önünde toplandı. Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No'lu Şube'nin örgütlü olduğu Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamamasının ardından, 15 Mart'ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararını astı.

#3
Foto - Kadıköy Belediyesi işçileri ise geçtiğimiz ay günlerce sürdürdükleri grevi, Belediye ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yapılan anlaşma ile sona erdirmişti.

Kadıköy Belediyesi işçileri ise geçtiğimiz ay günlerce sürdürdükleri grevi, Belediye ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yapılan anlaşma ile sona erdirmişti.

#4
Foto - Maltepe'de işçiler greve devam ediyor Kadıköy'den sonra greve başlayan Maltepe Belediyesi'nde ise işçilerin bekleyişi devam ediyor. DİSK/Genel İş Sendikası'na bağlı bin 500 işçi, haklarını alana kadar greve devam edeceklerini söyledi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını, belediyenin haklarını vermesini talep ettiklerini belirten işçiler, hak ettikleri ücreti istediklerini vurguladı. İlçeden gelen görüntülerde ise Maltepe sokaklarında çöp yığınların görülüyor.

Maltepe'de işçiler greve devam ediyor Kadıköy'den sonra greve başlayan Maltepe Belediyesi'nde ise işçilerin bekleyişi devam ediyor. DİSK/Genel İş Sendikası'na bağlı bin 500 işçi, haklarını alana kadar greve devam edeceklerini söyledi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını, belediyenin haklarını vermesini talep ettiklerini belirten işçiler, hak ettikleri ücreti istediklerini vurguladı. İlçeden gelen görüntülerde ise Maltepe sokaklarında çöp yığınların görülüyor.

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