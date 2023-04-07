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CHP'li belediye TOKİ konutlarına davalarla engel oldu

2023-04-07 19:07:12
CHP'li belediye TOKİ konutlarına davalarla engel oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davalar nedeniyle bitirilemeyen proje haline dönüştü. Mağdur olan ve İzmir'den Ankara’ya gelen vatandaşlar, duruma CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi.

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Foto - CHP'li belediye TOKİ konutlarına davalarla engel oldu

2019'da TOKİ acil kentsel dönüşüm ilan ettiği bölgede kuralar çekildi ve şanslı 750 kişi belirlendi. TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davalar nedeniyle bitirilemeyen proje haline dönüştü. İzmir’den Ankara’ya gelen ve aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu mağdur vatandaşlar, duruma CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi. Seslerini duyurmak için CHP Genel Merkezi önüne gelen vatandaşlar, "Bizleri deprem enkazında kalınca mı duyacaksınız" yazılı pankartlar astı.

#2
Foto - CHP'li belediye TOKİ konutlarına davalarla engel oldu

Hak sahiplerinin arasında engelli, şehit ve gazi yakınlarının da olduğunu söyleyen mağdur Alişan İnal isimli vatandaş, “TOKİ’nin İzmir’in Karabağlar ilçesinde dar gelirli için yapacağı konutlarda hak sahibi olan 750 vatandaştan biriyim. Hak sahipleri arasında engelli, şehit ve gazi yakınlarımız var. 2019 yılında kuralarımız çekildi. TOKİ’nin deprem bölgesinde yapacağı yere Karabağ belediyesinin sürekli dava açtığını öğrendik. Bu dava açıldığı sürece mahkemede durumun selameti açısından yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Yürütmeyi durdurma kararı aldığı için inşaat bir türlü başlamıyor” dedi.. Eğer davalar açılmamış olsa TOKİ’nin vatandaşlara vadettiği konutlarını 243 bin ile 300 bin lira arasında alma imkanlarının olacağını söyleyen İnal, şimdi evlerin yapılmasına başlansa bile peşinatı yatırma güçlerinin olmadığını belirtti. İnal, “İş şu an normal seviyede ilerleseydi TOKİ’nin bize vadettiği 243 bin ile 300 bin lira arasındaki evlerimize geçmiş olacaktık. Evlerimiz hazır olacaktı ama şu an ki şartlarda evlerimiz şu an başlasa bile milyonlar konuşuluyor. TOKİ yüzde 10’luk peşinatı ön koşul yapıyor. 1 milyonluk evin peşinatı 100 bin lira yapıyor. Hiçbir hak sahibinin 100 bin Türk lirası yok” dedi. Maddi ve manevi kayıplarının olduğuna vurgu yapan Alişan İnal, “Hepimizin umutlarıyla oynandı. Biz hepimiz ev hayaliyle yaşıyoruz 4 senedir evlerimize oturacağımız günleri bekliyoruz. Her seferinde bir mahkeme süreciyle karşı karşıya kalıyoruz. Evleneceklerimiz evlenemedi yuva kuracaklarımız yuva kuramadı. Arabasını satanlar oldu peşinat için hem maddi hem manevi mağduruz” ifadelerini kullandı. Dar gelirli olduklarını ifade eden mağdurlar ucuz olduğu için depreme dayanıksız binalarda oturduklarını ifade eden İnal, “Şu an biz 750 kişi olarak ucuz olduğu için depreme dayanıksız binalarda oturmaktayız. Çünkü biz belirli bir gelir düzeyinin altında insanlarız. Depreme dayanıklı binalar bizim gelir düzeyimizi aştığı için mecburiyetten deprem bölgesinde açıkça mezarlarda oturmak zorundayız. Kiralar ucuz diye ölümü bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Foto - CHP'li belediye TOKİ konutlarına davalarla engel oldu

Grup pankartlarını açtıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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