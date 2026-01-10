  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
4
Yeniakit Publisher
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat teslimatı tamamlandı! Türk yapımı... Türkiye'nin yükselişi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat teslimatı tamamlandı! Türk yapımı... Türkiye'nin yükselişi

Türk savunma sanayiinin son yıllarda yolculuğu envanterden ihracata küresel sahada kanıtlanıyor. Türk yapımı bir haftada Kara Kuvvetleri'ne mühimmat teslimatı resmen tamamlandı.

#1
Foto - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat teslimatı tamamlandı! Türk yapımı... Türkiye'nin yükselişi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda yürüttüğü teslimat ve üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Son bir haftada Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na çeşitli çap ve türlerde mühimmat teslimatı tamamlandı.

#2
Foto - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat teslimatı tamamlandı! Türk yapımı... Türkiye'nin yükselişi

MKE tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na muhtelif adet ve çapta mühimmat teslim edildi. Bu kapsamda:

#3
Foto - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat teslimatı tamamlandı! Türk yapımı... Türkiye'nin yükselişi

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., Türkiye genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen hurdaları geri dönüştürerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretiminde kullanıyor. Bu uygulama kapsamında elde edilen malzemeler, MKE fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşılamada değerlendiriliyor. Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen’deki geri dönüşüm işletmelerinde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 300 bin ton hurda işlendi. İşlenen hurdalarla MKE fabrikalarının ham madde ihtiyacı karşılanırken, ülke ekonomisine katkı sağlandı ve savunma sanayiinde stratejik ham madde bağımsızlığı güçlendirildi. Yüksek teknolojiyle vasıflı çeliğe dönüştürülen geri dönüşüm malzemeleri, 5,56 mm’den 155 mm’ye kadar çeşitli silah sistemleri ve mühimmat üretiminde kullanıldı. Geri dönüşüm süreci sayesinde enerji tasarrufu sağlanırken, her 1 ton metal geri kazanımıyla yaklaşık 1,8 ton karbon emisyonu önlendi. Bu süreç, MKE’nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sundu.Kaynak: SavunmaSanayiST

