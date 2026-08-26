CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

YENİ PARTİ'YE YAKIN İSİMLERE MESAJ: BEDENİ BURADA, RUHU BAŞKA YERDE OLMAZ CHP cephesinden Yeni Parti'ye geçişler ve parti içerisinde kalmasına rağmen siyasi pozisyonu konusunda soru işaretleri bulunan isimlere de dikkat çekici bir mesaj verildi. CHP'li kurmaylar, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin siyasi tercihlerinin açık olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Belediye başkanları ve meclis üyelerinin siyasi pozisyonlarını açık şekilde belli etmesini bekliyoruz. Bedeni burada, ruhu başka yerde olmaz. Bunu hiçbir siyasi parti kabul etmez.”