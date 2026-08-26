CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!
CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim belediye başkanları üzerinden tırmanıyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediye başkanlarıyla temas kurmasına sert tepki gösterdi. Özel'e siyasi etik uyarısında bulunan Sarı, “CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin Genel Başkanı ve o şekilde davransın” dedi. CHP cephesinden parti içinde kalan ancak Yeni Parti'ye yakın duran isimlere de “Bedeni burada, ruhu başka yerde olmaz” mesajı geldi.