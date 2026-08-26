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CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

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CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim belediye başkanları üzerinden tırmanıyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediye başkanlarıyla temas kurmasına sert tepki gösterdi. Özel'e siyasi etik uyarısında bulunan Sarı, “CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin Genel Başkanı ve o şekilde davransın” dedi. CHP cephesinden parti içinde kalan ancak Yeni Parti'ye yakın duran isimlere de “Bedeni burada, ruhu başka yerde olmaz” mesajı geldi.

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Foto - CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi gerilim yeni bir boyut kazandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine tepki gösterdi. Özel'in CHP'li belediye başkanlarıyla temasını eleştiren Sarı, oldukça sert ifadeler kullandı.

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Foto - CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

“CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINI TACİZ ETMEKTEN VAZGEÇSİN” Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Müslim Sarı, Özgür Özel'e siyasi etik üzerinden yüklendi. Sarı, “Özel, CHP'li bir belediye başkanına neden mesaj atıyor ki? CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin. O artık başka bir partinin Genel Başkanı ve o şekilde davransın. Siyasi etik bunu gerektirir” ifadelerini kullandı. Sarı'nın açıklaması, CHP ile Yeni Parti arasındaki belediye başkanları üzerinden yaşanan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

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Foto - CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

VAHAP SEÇER GÖRÜŞMESİ TANSİYONU YÜKSELTTİ Tartışmanın merkezinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Özgür Özel arasındaki temas bulunuyor. Seçer'in 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'ndeki açıklamalarına işaret eden Sarı, “Vahap Bey açıkça burada siyaset yapacağım dedi” şeklinde konuştu. Sarı, buna rağmen Özel'in CHP'li bir belediye başkanıyla iletişim kurmasını sorgulayarak Yeni Parti liderinin artık başka bir siyasi partiyi temsil ettiğini vurguladı.

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Foto - CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

KILIÇDAROĞLU İL BAŞKANLARINI TOPLADI CHP'de diğer taraftan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönüşünün ardından ilk kez il başkanlarıyla bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda üye ve örgütlenme çalışmalarıyla kongre ve kurultay süreçleri masaya yatırıldı. İl başkanları sahada karşılaştıkları sorunları ve planladıkları çalışmaları aktarırken, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı'na desteklerini de dile getirdi. CHP'li kurmaylar toplantıya ilişkin, “İl başkanları çok iyi analiz yapıyor. Genel Merkez'den beklentilerini dile getiriyorlar. Genel Merkez'in alabileceği siyasi pozisyonları anlatıyorlar. Yeni dönemde çok büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin bilinci var” değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

KILIÇDAROĞLU BELEDİYE BAŞKANLARININ SINIRINI ÇİZDİ Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri belediye başkanlarının parti içindeki konumu oldu. Kılıçdaroğlu, parti politikasının belediye başkanları veya milletvekilleri tarafından belirlenemeyeceğini belirterek, “Belediye başkanları ise belirlenen parti politikasının sahadaki uygulayıcılarıdır” dedi. Belediyelerin parti politikaları doğrultusunda sosyal hizmet ve projeleri uygulamakla görevli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, parti örgütlerinin siyasi karar mekanizmasındaki konumuna vurgu yaptı.

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Foto - CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

CHP'DE ÖRGÜT-BELEDİYE DENGESİ YENİDEN KURULACAK Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendiren CHP'li kurmaylar, son dönemde belediye başkanları ile parti örgütleri arasındaki dengenin bozulduğunu savundu. Kurmaylar, “Belediye başkanlarıyla örgüt arasındaki dengenin son dönemde bozulduğunu gördük. Şimdi bu dengeyi tekrar kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Foto - CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

YENİ PARTİ'YE YAKIN İSİMLERE MESAJ: BEDENİ BURADA, RUHU BAŞKA YERDE OLMAZ CHP cephesinden Yeni Parti'ye geçişler ve parti içerisinde kalmasına rağmen siyasi pozisyonu konusunda soru işaretleri bulunan isimlere de dikkat çekici bir mesaj verildi. CHP'li kurmaylar, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin siyasi tercihlerinin açık olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Belediye başkanları ve meclis üyelerinin siyasi pozisyonlarını açık şekilde belli etmesini bekliyoruz. Bedeni burada, ruhu başka yerde olmaz. Bunu hiçbir siyasi parti kabul etmez.”

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Foto - CHP'den Özgür Özel'e çok sert tepki: Taciz etmekten vazgeç!

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