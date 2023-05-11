CHP'den aday olan Sarıgül'e şok! Topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Özhaseki, terörün 50 yıl mücadele edildikten sonra toprağa gömüldüğünü söyleyerek, “Bir taraftan teröre karşı verilmiş mücadele var, neredeyse PKK, FETÖ terör örgütlerinin Türkiye’deki başlangıcı 50 yıl önceye dayanıyor. 50 yıl sonra öyle bir mücadele verildi ki artık bunlar bitti ve toprağa gömüldüler. Bir daha çıkamayacaklar. Karşı tarafta öyle bir ittifak var ki, 'Biz geldiğimizde onlarla yeniden görüşmeye başlayacağız, şimdiden mutabakat metinleri imzalıyoruz, İmralı’nın kapıları kırılacak' bir taraftan 'Selo’ya özgürlük' gibi naralar atılıyor, bir taraftan Kandil’in adamları 100 yıllık Cumhuriyet’le hesaplaşacağız demeye başlıyorlar. Kemal bey, özerklik şartını tanıyacağız diyerek, milletin bilmediği bir kavram ama arka tarafında ikinci bir bayrağın dalgalanacağı, ikinci bir devletin kurulacağı, ayrı bir federatif yapının oluşacağı bir ortama doğru koşarak gittiğini görüyoruz. Bu devletin bölünmesi demek, burada ayrı bir devlet parçasının ortaya çıkması demek. Ne yazık ki karşı taraf ittifakta da 4 tane oy alacağız diye terör örgütlerinin önünde diz çöken bir yapı çıktı. Bunu da üzülerek görüyoruz. Bütün millet görüyor zaten. O zaman bu milletin varlığı, birliği, bölünmez bütünlüğü bizim için kutsal olan ezanımız, bayrağımız çok daha ön plana çıkmaya başlıyor. Bunun dışındaki her şey zaman içerisinde hallolur diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.