2023-05-15 12:36:57 CHP'de vekil sayısı şoku: Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! KAOS başladı
14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili seçimlerini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 7'li koalisyonun küçük ortakları Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye hediye ettiği koltuklarla hem partisinin milletvekili sayısını komik rakamlara düşürdü hem de yıllardır CHP'de siyaset yaptığı halde listelere giremeyen partililerin yoğun tepkisini çekti. İlk turun kesinlikle ve açık ara kaybedildiği, ikinci turdan da ümidin olmadığı seçim sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu'nu partinin başında kalmaya devam ederse büyük bir kriz bekliyor.