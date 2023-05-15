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CHP'de vekil sayısı şoku: Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! KAOS başladı

2023-05-15 12:36:57
CHP'de vekil sayısı şoku: Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! KAOS başladı

14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili seçimlerini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 7'li koalisyonun küçük ortakları Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye hediye ettiği koltuklarla hem partisinin milletvekili sayısını komik rakamlara düşürdü hem de yıllardır CHP'de siyaset yaptığı halde listelere giremeyen partililerin yoğun tepkisini çekti. İlk turun kesinlikle ve açık ara kaybedildiği, ikinci turdan da ümidin olmadığı seçim sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu'nu partinin başında kalmaya devam ederse büyük bir kriz bekliyor.

#1
Foto - CHP'de vekil sayısı şoku: Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! KAOS başladı

6'lı koalisyon masasının kurulduğu günden bu yana HDP'yi masanın yedeğinde tutma çabası başta olmak üzere birçok adımında büyük kopuşlara neden olan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinin en büyük kaybedeni olurken CHP'yi de kaybedenler kulübünde ilk sıraya yazdırdı. Deniz Baykal'ın kaset komplosuyla indirildiği CHP Genel Başkanlığına geldiği günden bu yana girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bu kez de yaptığı ittifak ve dağıttığı koltuklarla CHP'nin milletvekili sayısını bir öncesi döneme göre 36 daha eksiltti. İşte CHP'den 7'li koalisyonun küçük ortaklarına hediye edilen kadrolar ve CHP'nin yeni meclis aritmetiğindeki son hali

#2
Foto - CHP'de vekil sayısı şoku: Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! KAOS başladı

SEÇİMLERİN KAYBEDENİ KEMAL KILIÇDAROĞLU 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Oy sayısı itibarıyla da Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na attığı fark yaklaşık 2,5 milyona tekabül ediyor. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

#3
Foto - CHP'de vekil sayısı şoku: Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! KAOS başladı

SOFRA KURUYORUM DEDİ ORTAKLARINA CHP'Yİ YEDİRDİ Seçim sürecinde masa ve helalleşme söylemlerinden istediği karşılığı alamayan Kılıçdaroğlu daha sonra 'Halil İbrahim Sofrası' şeklinde isimlendirmeye başladığı koalisyon grubunu bir arada tutabilmek için CHP'lileri çileden çıkartan tavizler verdi. Oyları 0.1 bile olmayan küçük ortaklara 10'ar 10'ar sandalye dağıtan CHP Genel Başkanı tartışmalı isimleri CHP listelerinden aday yapmaktan da geri durmadı.

#4
Foto - CHP'de vekil sayısı şoku: Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! KAOS başladı

"HESAP UZMANIYIM" DEMİŞTİ; HESAP MİLLETTEN DÖNDÜ her fırsatta hesap uzmanı olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olmak uğruna yaptığı birbirine benzemez birçok grupla olan işbirliğini sürdürebilmek için çok sayıda cumhurbaşkanı yardımcılığı ve milletvekilliği dağıtınca ortaya çıkan tablo CHP'yi karıştıracak bir hal aldı.

#5
Foto - CHP'de vekil sayısı şoku: Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! KAOS başladı

KENDİSİYLE BİRLİKTE PARTİSİNİ DE BİTİRDİ 14 Mayıs seçimlerinde milli irade CHP'yi klasikleşmiş oy oranının üzerine çıkarmazken dağıttığı koltuklar nedeniyle CHP TBMM'deki özgül ağırlığını da kaybetmiş oldu.

#6
Foto - CHP'de vekil sayısı şoku: Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki! KAOS başladı

2018 YILINDAKİ VEKİL SAYISININ DA GERİSİNDE KALDI Kılıçdaroğlu seçilecek noktalardan dağıttığı koltuklar CHP'nin başını mecliste derde soktu. Oluşan tabloda daha önce çıkardığı 146 milletvekilinin çok gerisinde kaldı. 36 KOLTUK KÜÇÜK ORTAKLARA GİTTİ Toplamda 169 milletvekili çıkarmış olsa da seçim sonuçlarına göre kritik noktalardan Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti'ye hediye ettiği milletvekilliklerinin sayısı 36'yı buldu. Böylece Kılıçdaroğlu'nun CHP politikalarına el kaldırmasını isteyebileceği yalnızda 133 milletvekili kalmış oldu.

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