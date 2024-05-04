CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

Özgür Özel de adımlarını ona göre attı. 5 Nisan tarihinde, “Maç 2-2 berabere, dakika 90+2, 3 dakika uzatma verilmiş, takım penaltı kazanmış, penaltıyı kim atacak? O kararı kim verecek? Teknik direktör verecek” demişti. Çünkü o takım kaptanı olarak sahaya çıkıp, gol atması için tüm takımın kendisine çalışmasını beklerken, penaltıyı ben atacağım havasına girmişken Özgür Özel’in penaltıyı Ekrem İmamoğlu atacak demek yerine bu takımın teknik direktörü benim, penaltıyı kimin atacağına ben karar vereceğim mesajı İmamoğlu’nu rahatsız etti. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i seçtirdiği için ondan “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu” diye açıklama yapmasını bekliyordu. Ancak Özgür Özel’in, 8 Nisan’da Yavuz Donat’a cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı açıklama ise Ekrem İmamoğlu’nun tüylerini diken diken etmeye yetti. Özgür Özel, “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Teknik direktör, ‘Penaltıyı ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” dedi.