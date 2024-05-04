  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
9
CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

2024-05-04 02:23:53
CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Özgür Özel’in yaptığı son hamlelerin İBB Başkanı İmamoğlu'nu tedirgin ettiğini belirtti.

1
#1
Foto - CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor.

#2
Foto - CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, görüşmeyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinden yorumladı.

#3
Foto - CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu diyaloğun kendisini Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a göre bir adım daha ileriye çıkardığını ifade eden Selvi "Bu durumun en çok Ekrem İmamoğlu’nu tedirgin ettiği gözleniyor. Belli ki Özgür Özel’i hafife almış. Onun güçlü bir liderlik göstereceğini düşünmemiş." ifadelerini kullandı. Selvi'nin, "Erdoğan: En kısa sürede CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek istiyorum" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde; "YEREL seçimlerden önce CHP’nin tek lideri vardı; o da Ekrem İmamoğlu. Seçimlerden sonra üç lider adayımız oldu. Bizi Ekrem İmamoğlu’na mahkûm olmaktan kurtardı. Seçimler Özgür Özel’in konumunu pekiştirdi, denkleme kattı. Artık Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel gibi üç alternatifimiz oluştu...”

#4
Foto - CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

Seçimlerden sonra CHP’de buna benzer analizler yapıldı. Özgür Özel’in seçimlerden önce aktivist gibi bir havası vardı. Seçim başarısından sonra ise o gitti, devlet adamı kimliği ağır basan bir Özgür Özel geldi. Hırçın aktivist kimliğine ise Kemal Kılıçdaroğlu döndü. Kılıçdaroğlu tecrübeli bir politikacı olmasına rağmen ergen psikolojisiyle yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor. Burada Kılıçdaroğlu’nun hatalar zincirini yazıp dökecek değilim. Özgür Özel’in diyaloğa açık bir liderlik sergilemesi onu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a göre bir adım daha ileriye çıkardı. Bu durumun en çok Ekrem İmamoğlu’nu tedirgin ettiği gözleniyor. Belli ki Özgür Özel’i hafife almış. Onun güçlü bir liderlik göstereceğini düşünmemiş.

#5
Foto - CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

Özgür Özel de adımlarını ona göre attı. 5 Nisan tarihinde, “Maç 2-2 berabere, dakika 90+2, 3 dakika uzatma verilmiş, takım penaltı kazanmış, penaltıyı kim atacak? O kararı kim verecek? Teknik direktör verecek” demişti. Çünkü o takım kaptanı olarak sahaya çıkıp, gol atması için tüm takımın kendisine çalışmasını beklerken, penaltıyı ben atacağım havasına girmişken Özgür Özel’in penaltıyı Ekrem İmamoğlu atacak demek yerine bu takımın teknik direktörü benim, penaltıyı kimin atacağına ben karar vereceğim mesajı İmamoğlu’nu rahatsız etti. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i seçtirdiği için ondan “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu” diye açıklama yapmasını bekliyordu. Ancak Özgür Özel’in, 8 Nisan’da Yavuz Donat’a cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı açıklama ise Ekrem İmamoğlu’nun tüylerini diken diken etmeye yetti. Özgür Özel, “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Teknik direktör, ‘Penaltıyı ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” dedi.

#6
Foto - CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

Böylece Ekrem İmamoğlu’na tek forvet sen değilsin bir de Mansur Yavaş var hatırlatmasında bulundu. Tüm planlarını 2028’de cumhurbaşkanı adaylığı üzerine kuran Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’in tavrındaki değişiklikten dolayı rahatsız olduğu bir sır değil.

#7
Foto - CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalog kurarak bir adım öne çıkması Ekrem İmamoğlu’nun harekete geçmesi için yetti. 1- Erdoğan- Özgür Özel görüşmesi öncesinde CNN International’a röportaj vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. 2- Erdoğan-Özel görüşmesinden 24 saat önce Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’ye yakın bir kanalda yayına çıkarak “Genel Başkan’a Erdoğan’la görüşmeye giderken yanına diplomat kökenli birini almasını söyledim. Görüşmede notları tutması için” dedi. Eski Büyükelçi Namık Tan, Özgür Özel’e eşlik etti.

#8
Foto - CHP'de operasyon iddiası! Selvi neler yaşandığını yazdı

Grup Başkanvekili, Genel Başkanı’na talimat veriyor. Bu ne demek? Biz sana güvenmiyoruz. Konuştuklarınızı yazılı olarak kayıt altına alın. Biz de ne konuştuğunuzu kontrol edelim demektir. Kaynak: Hürriyet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi keşif, resmen damga vurdu: 34 yıldan sonra en büyük altın rezervi bulundu! Büyük buluşa dair açıklamalar
Ekonomi

Tarihi keşif, resmen damga vurdu: 34 yıldan sonra en büyük altın rezervi bulundu! Büyük buluşa dair açıklamalar

Norveçli bilim insanları, o bölgede devasa boyuttaki değerli metal ve mineral yatakları bulundu diyerek paylaştı! Son derece önemli olan keş..
İki ülke daha Filistin’i devlet olarak tanıdı: Filistin, dünyayı fethediyor
Gündem

İki ülke daha Filistin’i devlet olarak tanıdı: Filistin, dünyayı fethediyor

193 Birleşmiş Milletler üyesinden 137’si halihazırda devletlerini tanıyor. Avrupa Birliği’nde son olarak İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya..
Rezil görüntülere isyan etti! Cüneyt Özdemir aptala anlatır gibi anlattı
Gündem

Rezil görüntülere isyan etti! Cüneyt Özdemir aptala anlatır gibi anlattı

1 Mayıs’ta polise saldıran vandalların görüntüleri büyük tepkiye neden olurken, gazeteci Cüneyt Özdemir eşkıyalığı savunan kesimlere ağzına ..
1 Mayıs provokatörlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

1 Mayıs provokatörlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da 1 Mayıs'ta Saraçhane Meydanı’nda güvenlik önlemi alan polis ekiplerine saldırdıkları iddiasıyla dün akşam gözaltına alınan 29 ki..
Sosyal medyadan flaş açıklamalar! Enflasyon açıklandı Mehmet Şimşek konuştu
Ekonomi

Sosyal medyadan flaş açıklamalar! Enflasyon açıklandı Mehmet Şimşek konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon mayıs ayından sonra keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.
Temel Karamollaoğlu genel başkanlık kararını duyurdu
Siyaset

Temel Karamollaoğlu genel başkanlık kararını duyurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlığı bırakacağını duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23