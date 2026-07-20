CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil
CHP'de dokunulmazlık dosyaları parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Edinilen bilgilere göre, haklarında fezleke bulunan milletvekillerine ilişkin dosyaların TBMM Genel Kurulu'na gelmesi halinde en az 25 CHP milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanmayı planlıyor. Parti yönetimini zor durumda bırakabilecek gelişme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özel hakkında Karma Komisyon'da bulunan 61 fezleke dosyası ise dikkat çekiyor.