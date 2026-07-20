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CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

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CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

CHP'de dokunulmazlık dosyaları parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Edinilen bilgilere göre, haklarında fezleke bulunan milletvekillerine ilişkin dosyaların TBMM Genel Kurulu'na gelmesi halinde en az 25 CHP milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanmayı planlıyor. Parti yönetimini zor durumda bırakabilecek gelişme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özel hakkında Karma Komisyon'da bulunan 61 fezleke dosyası ise dikkat çekiyor.

#1
Foto - CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; dokunulmazlık dosyalarının da ele alındığı TBMM Karma Komisyon'un bu sene tatil sürecinde de çalışması kararlaştırılmıştı. Söz konusu gelişme sonrası gözler, Karma Komisyon'da 61 fezlekesi bulunan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in durumunu çevrildi.

#2
Foto - CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

"EVET" OYU VERECEKLER Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk günden bu yana yol yürüyen en az 25 milletvekili, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin dosyaların genel kurula gelmesi halinde "Evet" oyu verecek. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını destekleyen vekiller arasında Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş İlgezdi ve Sevda Erdan Kılıç gibi isimlerin yer aldığı bildirilirken, bu sayının 35'e kadar da çıkabileceği iddia ediliyor.

#3
Foto - CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

KILIÇDAROĞLU SİNYALİ VERMİŞTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçen ay katıldığı yayında dokunulmazlık dosyalarına ilişkin net ifadeler kullanarak, "Kürsü dokunulmazlığı dışında hiçbir dokunulmazlığı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

Kendisi hakkında da dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya bulunan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Benim hukuktan, yargıdan ya da milletimizin önünde hesap vermekten en küçük bir çekincem yoktur. Dosya genel kurula gelirse dokunulmazlığımın kaldırılması yönünde oy kullanacağım" demişti.

#5
Foto - CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

"BAGAJI BOŞ OLAN KORKMAZ" Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik yeniden alevlenen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan partili kaynaklar, "Bagajı boş olan birisi hiçbir suçlamadan korkmaz. Gider ifadesini verir, alnının akıyla çıkar gelir. Kemal Bey de 'Tek dokunulmazlık kürsü dokunulmazlığı olmalı' demişti.

#6
Foto - CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

Bu fikri benimseyen birçok vekil var CHP'de. Dosyalar genel kurula gelirse bu görüşün somut bir görüntüye dönüşeceğini de görürüz" değerlendirmesinde bulunuyor.

#7
Foto - CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? Karma Komisyon başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayla 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturuyor. Hazırlık komisyonu, kurulduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor.

#8
Foto - CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

Gerekli görürse ilgili vekili dinleyebiliyor. Hazırlık komisyonun raporu, hangi yönde olursa olsun Karma Komisyon tarafından görüşülüyor. Karma Komisyon da 1 ay içinde raporu karara bağlıyor.

#9
Foto - CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

GENEL KURUL AŞAMASI Komisyon ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın vekillik sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar çıkarsa rapor genel kurulda okunuyor. 10 gün içinde itiraz edilmezse bu rapor kesinleşiyor.

#10
Foto - CHP'de dokunulmazlık çatlağı! En az 25 vekil

İtiraz edilirse genel kurul gündemine alınıyor. Bu aşamada dokunulmazlıkların kaldırılması için Meclis'te genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğunun oyu yeterli oluyor. KAYNAK: SABAH

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