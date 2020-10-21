2020-10-21 10:33:32 CHP şov yaptı! İzmirliler çileden çıktı
İzmir'in Balçova ilçesinde, 2006'da ünlü isimlerin katıldığı etkinlikle dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından açılışı yapılan, İnciraltı Kent Ormanı'ndaki Barış Manço Köprüsü'nün bakımsız hali, bölge halkının tepkisine yol açtı. Manço'nun adını taşıyan köprünün birçok bölümünde çürümeler meydana gelirken, ayaklarına da çöpler atıldığı görüldü. Köprünün adına dair herhangi bir tabela da bulunmadığı görüldü. Balçovalılar, köprünün adına yakışır hale getirilmesini istediklerini söyledi.