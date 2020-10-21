CHP şov yaptı! İzmirliler çileden çıktı

Köprünün bakımsızlığının adına yakışmadığını belirten ilçe sakini Batıkan Buğutay Benli, "Babam Barış Manço'nun çok büyük bir hayranı olduğu için lise yıllarında çocuklarının isimlerini Batıkan ve Doğukan koymaya karar vermiş. Ben ve kardeşim olunca da bu hayalini gerçekleştirmiş. Manço'nun tüm kasetleri hala evimizde durur. O yüzden kendisi bizim için çok farklı bir anlam ifade ediyor. Bunun dışında bu bölge de benim spor yaptığım yer. Ancak bu köprünün bakımsızlığı insanın içini acıtıyor. İsminin Barış Manço Köprüsü'nün olması da bu acıyı bir kat daha artırıyor. Açıkçası buranın adını bilmeyenler de de çok fazladır. Çünkü hiçbir yerde adı yazmıyor. 'Motorlu taşıtlar giremez' levhasının yanına bile bir not iliştirilebilirdi" dedi.