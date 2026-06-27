CHP seçimlere giremeyecek mi? Pavyoncu Özel rest çekti, tarih verdi
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'mutlak butlan' kararının ardından ortaya çıkan yönetim krizi derinleşiyor. Alevilerden sonra Kürt vatandaşları da provoke etmek için gittiği Diyarbakır'dan açıklamalarda bulunan koltuk sevdalısı Özgür Özel, mevcut yönetime adeta rest çekti. Masadaki tüm senaryolar için hukuki ve teknik hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Özel, 26 Temmuz'a kadar kurultaya gidilmemesi halinde CHP'nin seçimlere katılamayacağını ileri sürdü.