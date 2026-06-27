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CHP seçimlere giremeyecek mi? Pavyoncu Özel rest çekti, tarih verdi

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CHP seçimlere giremeyecek mi? Pavyoncu Özel rest çekti, tarih verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'mutlak butlan' kararının ardından ortaya çıkan yönetim krizi derinleşiyor. Alevilerden sonra Kürt vatandaşları da provoke etmek için gittiği Diyarbakır'dan açıklamalarda bulunan koltuk sevdalısı Özgür Özel, mevcut yönetime adeta rest çekti. Masadaki tüm senaryolar için hukuki ve teknik hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Özel, 26 Temmuz'a kadar kurultaya gidilmemesi halinde CHP'nin seçimlere katılamayacağını ileri sürdü.

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Foto - CHP seçimlere giremeyecek mi? Pavyoncu Özel rest çekti, tarih verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından ortaya çıkan yönetim krizi, kurultay takvimi üzerinden yeni bir belirsizliğe evrildi.

#2
Foto - CHP seçimlere giremeyecek mi? Pavyoncu Özel rest çekti, tarih verdi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması halinde partinin seçimlere katılamama riski taşıdığını belirterek süre vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu cephesi daha önce kurultay tarihi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Eylül ayını ifade etmişti.

#3
Foto - CHP seçimlere giremeyecek mi? Pavyoncu Özel rest çekti, tarih verdi

Diyarbakır’a gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir otelde gençlerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. "Partiyle ilgili sorulara gelince, tarihin en büyük haksızlığına uğradık mı uğradık. Dört ayaklı olarak hukuki süreçleri takip ediyoruz" diye Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

#4
Foto - CHP seçimlere giremeyecek mi? Pavyoncu Özel rest çekti, tarih verdi

"12’inci kattan atıldığımızdan beri 12 şehir gezmiştik, 13’üncü şehirdeyiz. Diyarbakır’ı, Ankara, İstanbul kadar önemli bir kent olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin hukuk yoluyla yeniden geleceğimizi düşünüyoruz. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerektiğine de inanıyoruz. Bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıklarımızı yapıyoruz. 26 Temmuza kadar CHP, kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu, böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. İktidar yürüyüşünü CHP’de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP’ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak gel benimle güreşe tutun diyorsa onları orada bırakırım ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok."

#5
Foto - CHP seçimlere giremeyecek mi? Pavyoncu Özel rest çekti, tarih verdi

Kılıçdaroğlu yönetimi ise CHP'de kurultay süreci için Eylül ayını işaret etmişti.

#6
Foto - CHP seçimlere giremeyecek mi? Pavyoncu Özel rest çekti, tarih verdi

Parti sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada; “6 kişilik olağan kurultay hazırlık komisyonu oluşturmuştuk, bir takvim hazırlığı içindeler. Eylül ayının ilk haftasıyla birlikte olağan kurultay takvimini başlatma kararını aldık. Yaz aylarında tatil sebebiyle bunu biraz da, eylül ayı başından itibaren kongre kararını almış bulunuyoruz. İlçe ve il kongrelerine ilişkin takvimin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Deli İbo

Adamın tekmderdi olaganüstü kongre, çünkü patronu Sülün Eko ile CHP'deki kurdukları düzeninin Bay Kemal tarafından bozulmadan, mevcut pavyonlarda iradesi satın alınan delegelerin CHP'den ihraç edilmeden, delege dengesinin değiştirilmesinden endişe duyduğu için olağan üstü kongre talebinde bulunarak bir yerlerini yırtıyorlar. Sonuç olarak onlarda biliyor CHP'deki ömürlerinin ve saltanatlarının bittiğini.

hasan

YETER ARTIK ..YETER..BU NE YA....HER ŞEY ORTAYA ÇIKMIŞ İDDALKAR DELİLLER.. HALA ÇIRPINIYORLAR......YÜREĞİ YETEN DELİ KANLI OLAN KENDİNE GÜVEN YİĞİT ÇIKAR ORTAYA PARTİSİNİ KURAR.....HODRİ MEYDAN.....BUNLARDA O YÜREK VARMI?????
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