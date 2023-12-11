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CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek

2023-12-11 16:14:42
CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerini Manisa Milletvekili Özgür Özel’in alması hiçbir şeyi değiştirmedi. Özel'in liderliği partide beklenen heyecanı getirmezken, CHP, Özel’in memleketi Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı bile çıkaramadı. CHP liderinin yaşadığı büyük şoka dikkat çeken Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç de “Muhalefet adına utanç verici bir tablo. Bu tabloyu değiştirecek bir sürpriz olmazsa, şehirde Cumhur İttifakı'nın seçimi yine rahat kazanacağını öngörmek için siyasi deha olmaya gerek yok. Bu da Özgür Özel'in hanesine büyük bir eksi olarak yazar” dedi. Gülenç, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek

“CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu gitti yerine 'değişim' diyen Manisa Milletvekili Özgür Özel geldi. Peki bu değişim, CHP'de bir heyecan yarattı mı? Net olarak söyleyelim ki, hayır... Bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek ortaya çıktı... Bugün CHP, Özel'in memleketi Manisa'da tek bir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı bile bulamadı. 5 Aralık'ta sona eren aday adaylığı başvurularında CHP'den Manisa'da bir kişi bile bu göreve talip olmadı.

#2
Foto - CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek

YALAN SÖYLÜYORLAR Bu acı gerçek ortadayken bir de kamuoyuna yalan söylüyorlar. Birkaç gün önce basının karşısına çıkan CHP Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek, Büyükşehir adaylığı için 5 başvuru aldıklarını ancak isimlerini açıklamayacaklarını söylüyor. Dün bize gönderdiği mesajla CHP'de yaşanan bu skandal konusunda bizleri uyaran ülkenin kıdemli siyasetçilerinden DYP Manisa eski Milletvekili Tevfik Diker, haklı olarak, "Madem 5 aday başvurdu diyorsun o zaman neden bu isimleri açıklayamıyorsun? Açıkla da görelim. Hadi siz açıklamıyorsunuz, adaylar kendileri niye ortaya çıkıp, seçim çalışması yapmıyor. Hem siz büyükşehir belediyelerinde adayları anket ile belirleyeceğinizi söylemediniz mi?

#3
Foto - CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek

Adayları gizleyerek nasıl anket yapacaksınız? Böyle bir vaka siyaset tarihinde yok" diye sordu. Bu soruların da ortaya koyduğu gibi CHP, skandalı gizlemek için böyle bir yalan uydurdu ancak bu vatandaş her şeyi net olarak görüyor.

#4
Foto - CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek

BAŞTAN KAYBETMİŞSİNİZ Buradan Özgür Özel'e seslenmek istiyoruz... Sayın Özel! Demek ki, siz bir genel başkan olarak kendi memleketinizde bile heyecan yaratamamışsınız. CHP için Manisa'da kazanma umudu yeşertememişsiniz. 2009 ve 2014 seçimlerinde bizzat Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup kaybettiğiniz gerçeği ortadayken bu seçimde de kimse Cumhur İttifakı karşısında CHP'nin kazanma şansı olduğunu düşünmediği için aday adayı olmamış. Siz memleketinizde bile heyecan yaratamamışsanız işi baştan kaybetmişsiniz demektir.

#5
Foto - CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek

Bu arada Manisa'da İyi Parti ve HEDEP'te de Büyükşehir için başvuru olmadığı ifade ediliyor. Ortada muhalefetten aday olarak bir tek Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ bulunuyor. Muhalefet adına utanç verici bir tablo. Bu tabloyu değiştirecek bir sürpriz olmazsa, şehirde Cumhur İttifakı'nın seçimi yine rahat kazanacağını öngörmek için siyasi deha olmaya gerek yok. Bu da Özgür Özel'in hanesine büyük bir eksi olarak yazar. (…)”

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