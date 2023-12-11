2023-12-11 16:14:42 CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerini Manisa Milletvekili Özgür Özel’in alması hiçbir şeyi değiştirmedi. Özel'in liderliği partide beklenen heyecanı getirmezken, CHP, Özel’in memleketi Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı bile çıkaramadı. CHP liderinin yaşadığı büyük şoka dikkat çeken Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç de “Muhalefet adına utanç verici bir tablo. Bu tabloyu değiştirecek bir sürpriz olmazsa, şehirde Cumhur İttifakı'nın seçimi yine rahat kazanacağını öngörmek için siyasi deha olmaya gerek yok. Bu da Özgür Özel'in hanesine büyük bir eksi olarak yazar” dedi. Gülenç, yazısında özetle şunları kaydetti: