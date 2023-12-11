CHP lideri Özgür Özel’e çok büyük şok! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne halt edecek

YALAN SÖYLÜYORLAR Bu acı gerçek ortadayken bir de kamuoyuna yalan söylüyorlar. Birkaç gün önce basının karşısına çıkan CHP Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek, Büyükşehir adaylığı için 5 başvuru aldıklarını ancak isimlerini açıklamayacaklarını söylüyor. Dün bize gönderdiği mesajla CHP'de yaşanan bu skandal konusunda bizleri uyaran ülkenin kıdemli siyasetçilerinden DYP Manisa eski Milletvekili Tevfik Diker, haklı olarak, "Madem 5 aday başvurdu diyorsun o zaman neden bu isimleri açıklayamıyorsun? Açıkla da görelim. Hadi siz açıklamıyorsunuz, adaylar kendileri niye ortaya çıkıp, seçim çalışması yapmıyor. Hem siz büyükşehir belediyelerinde adayları anket ile belirleyeceğinizi söylemediniz mi?