CHP ile ilgili o iddia Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü! Şok gelişmeyi duyurdu! Pazartesi günü bu olacak

CHP'li başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinde bulunmaya hazırlanıyor. TurkTime yazarı Talat Atilla, 10 büyükşehir belediye başkanının olumlu cevap verdiğini sadece bir ismin sessiz kaldığını belirtti. TurkTime yazarı Talat Atilla, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlarının, pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek destek vermeye karar verdiklerini yazdı. Atilla, 10 Büyükşehir Belediye Başkanının 'tamam' dediğini, sadece bir ismin yorum yapmadığını, o ismin de İBB Başkanı İmamoğlu olduğunu iddia etti. Atilla'nın yazısından ilgili bölüm şöyle: