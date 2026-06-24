CHP il başkanlığı duvarlarında çirkin yazılar! Şaibeye ‘Mustafa Kemal askeriyiz’ savunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki rüşvet, yolsuzluk ve suç ağlarına karşı başlattığı büyük tasfiye hareketi, Kayseri’de ortalığı savaş alanına çevirdi. Yolsuzluk iddialarının odağındaki Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı’nın partiden ihraç edilmesinin ardından, İmamoğlu ve Özgür Özel güdümlü militan yapılar CHP il binasını bastı. İç duvarları sprey boyalarla çöplüğe çeviren şaibeli güruh, içine battıkları rüşvet ve çeteleşme suçlarını gizlemek için utanmadan 'Mustafa Kemal’in askeriyiz' sloganının arkasına sığındı.