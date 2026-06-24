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CHP il başkanlığı duvarlarında çirkin yazılar! Şaibeye ‘Mustafa Kemal askeriyiz’ savunması

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CHP il başkanlığı duvarlarında çirkin yazılar! Şaibeye ‘Mustafa Kemal askeriyiz’ savunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki rüşvet, yolsuzluk ve suç ağlarına karşı başlattığı büyük tasfiye hareketi, Kayseri’de ortalığı savaş alanına çevirdi. Yolsuzluk iddialarının odağındaki Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı’nın partiden ihraç edilmesinin ardından, İmamoğlu ve Özgür Özel güdümlü militan yapılar CHP il binasını bastı. İç duvarları sprey boyalarla çöplüğe çeviren şaibeli güruh, içine battıkları rüşvet ve çeteleşme suçlarını gizlemek için utanmadan 'Mustafa Kemal’in askeriyiz' sloganının arkasına sığındı.

#1
Foto - CHP il başkanlığı duvarlarında çirkin yazılar! Şaibeye ‘Mustafa Kemal askeriyiz’ savunması

CHP’de genel merkez yönetimini hedef alan gruplar ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 'temizlik' harekâtı arasındaki savaş, taşrada vandallık boyutuna ulaştı. Rüşvet, yolsuzluk, haksız kazanç ve organize suç örgütü kurma gibi çok sayıda ağır ithamla anılan yapıların CHP içindeki varlığına karşı Kılıçdaroğlu yönetimi nihayet neşteri vurdu.

#2
Foto - CHP il başkanlığı duvarlarında çirkin yazılar! Şaibeye ‘Mustafa Kemal askeriyiz’ savunması

Kayseri’de uzun süredir şaibeli işlerle anılan ve mutlak butlan kararlarıyla partiyi parsellemeye çalışan eski İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve yönetiminin ihraç edilmesi, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in saha militanlarını çileden çıkardı. İhraç kararının hemen ardından Kayseri İl Başkanlığı binasını adeta işgal eden gözü dönmüş güruh, parti binasının iç duvarlarına çirkin yazılar yazarak genel merkeze meydan okudu.

#3
Foto - CHP il başkanlığı duvarlarında çirkin yazılar! Şaibeye ‘Mustafa Kemal askeriyiz’ savunması

CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve il teşkilatının görevden alınmasının ardından il başkanlığı binasının duvarlarına sprey boyayla çeşitli yazılar yazıldı.

#4
Foto - CHP il başkanlığı duvarlarında çirkin yazılar! Şaibeye ‘Mustafa Kemal askeriyiz’ savunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılan ihraç süreci devam ediyor. Alınan son kararla birlikte CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı hakkında ihraç kararı verildi.

#5
Foto - CHP il başkanlığı duvarlarında çirkin yazılar! Şaibeye ‘Mustafa Kemal askeriyiz’ savunması

Gözbaşı’nın ihracıyla boşalan koltuğa ise Okan Marzıoğlu atandı. Gözbaşı’nın Görevden alınmanın ardınan CHP Kayseri il binasının iç duvarlarına çeşitli yazılar yazıldı.

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