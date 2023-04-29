  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor! Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim

2023-04-29 07:44:37
CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor! Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'nin Atatürk'ü değil ortağı HDP'yi referans aldığını belirtti. Kaya, bugünkü CHP’nin Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırıp HDP'nin yörüngesine girdiğini söyledi. “Atatürk'ü değil ortakları HDP'yi referans alıyorlar. Sahada görüyoruz.” Diyen Kaya konuşmasında isim vermeden ‘Kemalizmi ırkçı ve dışlayıcı’ olarak nitelendirdiği için büyük tepki toplayan eski Taraf Gazetesi Yazarı CHP İzmir 1. Bölge Birinci sıra adayı Yüksel Taşkın'ı hedef aldı.

#1
Foto - CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor! Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim

CHP'nin Atatürk karşıtı birinci sıra adayına İzmir’de büyük tepki olduğunu belirten Kaya; “İzmirliler'in tepkisinden çekinip, adaylarının resmini cadde ve sokaklara asamıyorlar" şeklinde konuştu.

#2
Foto - CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor! Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim

Kaya, CHP'nin İzmir'de Atatürk'e karşı olan birisini getirip birinci sıradan aday yaptığını ve söz konusu adayını sakladığını, kampanyada öne çıkarmadığını hatırlattı. Adaylarını neden gizlediklerini merak ettiklerini ifade eden Kaya, "İzmirliler olarak soruyoruz, Atatürk karşıtı adayınız nerede? Sahada yok, sivil toplumun karşısına çıkarmıyorsunuz, sokaklarda posterleri bile yok. Neden çekiniyorsunuz, çıkın adayınızı tanıtın. Ama yapamazsınız. Ne kadar saklarsanız saklayın, hemşehrilerimiz sizi de adayınızı da iyi tanıyor. İzmirliler, 14 Mayıs'ta size sandıkta güçlü bir cevap verecek" dedi.

#3
Foto - CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor! Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim

ATATÜRKÇÜLÜĞE SALDIRIP, ATATÜRKÇÜLERİN OYLARINA TALİP OLUYORLAR CHP'nin geldiği durumun ibret verici olduğunu kaydeden Kaya, Atatürkçülüğe saldırıp Atatürkçülerin oylarına talip olanların 14 Mayıs'ta İzmirliler'den gereken cevabı alacağını söyledi. Gerçek Atatürkçüler'in CHP'den tasfiye edildiğini hatırlatan Kaya, "CHP, Atatürkçüler'i tasfiye etti. Bu kimseyi şaşırtmamalı, çünkü geldikleri durum ortada.

#4
Foto - CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor! Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim

Halihazırdaki CHP'nin üst yönetimi, iç siyaset, ekonomi, terör sorunu, ideolojik tutum alışlar ve dış politikada esas olarak Atatürk'ü referans almıyor. HDP'nin kendilerine çizdiği bir istikamet var, o istikamette yürüyorlar" dedi.

#5
Foto - CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor! Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim

HER YAĞMURDA AYNI MANZARA, İZMİR BUNU HAK ETMİYOR! Karabağlar'da teşkilat mensuplarıyla buluşmasında konuşan Kaya, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşı mağdur etmekten başka bir şey yapmadığını dile getirdi. 25 senedir altyapı sorununu çözemeyen bir anlayışla karşı karşıya olduklarını ifade eden Kaya, "İzmir'i 25 senedir CHP yönetiyor, altyapının hali ortada. Her yağmur yağdığında, altyapı eksikliği nedeniyle kentin birçok yerinde rögarlar taşıyor, cadde ve sokaklar yağmur sularına teslim oluyor. İzmir bunu hak etmiyor. Altyapıya yatırım yapmayan, kaynakları çarçur ederek İzmirliler'in parasını heba eden bu anlayışın şehri getirdiği nokta ortadadır" sözlerini sarf etti.

#6
Foto - CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor! Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim

Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na SNC tepkisi! 'CIA ile çalışan bir şirket'
Gündem

Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na SNC tepkisi! 'CIA ile çalışan bir şirket'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasından sonra kapatılan Atatürk Havalimanı'nda SNC şirketi ile çalışacağını söylem..
Alaattin Çakıcı'dan Muhammet Yakut'a: Yiğit olan adamın karşısına dikilir!
Gündem

Alaattin Çakıcı'dan Muhammet Yakut'a: Yiğit olan adamın karşısına dikilir!

Alaattin Çakıcı, Muhammet Yakut adlı kişinin kendisi ile ilgili açıklamalarına sert ifadelerle cevap verdi.
Türkiye'de skandal görüntü! Kalecinin penaltı atışlarındaki hareketleri şok etti
Spor

Türkiye'de skandal görüntü! Kalecinin penaltı atışlarındaki hareketleri şok etti

Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçında Isparta Tekespor ile Keçiborlu Belediyespor karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere biten mücadeled..
25 yıl sonra gazilik unvanı aldı
Yerel

25 yıl sonra gazilik unvanı aldı

Askerlik görevini yaparken gerçekleştirilen operasyon sonrası ayak parmaklarından bazılarının uçlarını donması sonucu kaybeden Abdurrahim Ka..
Ermenistan'dan alçak saldırı! 3 Azerbaycanlı şehit oldu
Dünya

Ermenistan'dan alçak saldırı! 3 Azerbaycanlı şehit oldu

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması nedeniyle 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.

CHP ve İP'e istifa şoku!
Siyaset

CHP ve İP'e istifa şoku!

CHP ve İYİ Parti'den istifa eden bazı isimler MHP'ye katıldı. MHP'ye katılan isimlere rozetlerini MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23