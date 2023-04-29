2023-04-29 07:44:37 CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor! Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'nin Atatürk'ü değil ortağı HDP'yi referans aldığını belirtti. Kaya, bugünkü CHP’nin Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırıp HDP'nin yörüngesine girdiğini söyledi. “Atatürk'ü değil ortakları HDP'yi referans alıyorlar. Sahada görüyoruz.” Diyen Kaya konuşmasında isim vermeden ‘Kemalizmi ırkçı ve dışlayıcı’ olarak nitelendirdiği için büyük tepki toplayan eski Taraf Gazetesi Yazarı CHP İzmir 1. Bölge Birinci sıra adayı Yüksel Taşkın'ı hedef aldı.