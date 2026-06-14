15 Haziran Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu, 16 Haziran Salı günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Haftanın en sıcak günlerinden biri olması beklenen 19 Haziran Cuma günü ise gökyüzünün açık ve güneşli olacağı tahmin ediliyor.