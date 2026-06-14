AKOM'dan İstanbullulara uyarı!
AKOM'un yayımladığı haftalık rapora göre İstanbul'da sıcaklıklar hafta boyunca 29-31 dereceye kadar yükselecek. Kentte güneşli hava etkili olurken, cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor.
AKOM'un yayımladığı haftalık rapora göre İstanbul'da sıcaklıklar hafta boyunca 29-31 dereceye kadar yükselecek. Kentte güneşli hava etkili olurken, cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'da yeni haftayla birlikte yaz sıcaklıkları yeniden etkisini artıracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, kentte sıcaklıkların hafta boyunca artarak 29-31 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.
AKOM verilerine göre, hafta sonuna kadar İstanbul genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, kuzeyli yönlerden esecek rüzgarların zaman zaman kuvvetli hissedileceği bildirildi.
Yaz havası etkili olacak Haftanın ilk günlerinde kentte yağış beklenmezken, güneşli ve sıcak havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
15 Haziran Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu, 16 Haziran Salı günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Haftanın en sıcak günlerinden biri olması beklenen 19 Haziran Cuma günü ise gökyüzünün açık ve güneşli olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi günü sağanak bekleniyor AKOM'un tahminlerine göre sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar etkisini sürdürse de 20 Haziran Cumartesi günü hava koşullarında değişiklik yaşanacak.
Kent genelinde çok bulutlu havanın hakim olması ve yer yer sağanak yağış görülmesi bekleniyor.
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