ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULUYOR TOKİ, kampanya kapsamında vatandaşlara üç farklı ödeme seçeneği sunuyor. Buna göre konut bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. İkinci modelde yüzde 50 peşinat ödeyen vatandaşlar 72 ay vadeden yararlanabilecek ve ayrıca yüzde 8 indirim elde edecek. Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın taksitlendirilmesiyle 60 aya kadar vade imkanı sunulacak. Kampanya kapsamında satışa çıkarılan konutların fiyatları yaklaşık 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksit tutarları ise yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Ayrıca konutların bir bölümünü hemen teslim projeler oluşturuyor. Hemen teslim edilmeyecek konutların ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.