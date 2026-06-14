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#1
Foto - Kura yok, gelir şartı yok: 20 bin konut satışına başvuru başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konut için süreç yarın başlıyor. Vatandaşlar, 17 Temmuz'a kadar satış işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kampanya kapsamında satışa çıkarılan konutlarda kura, gelir ve ikamet şartı aranmayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde satışa çıkacak yaklaşık 20 bin konut, uygun ödeme seçenekleriyle vatandaşlara sunulacak.

#2
Foto - Kura yok, gelir şartı yok: 20 bin konut satışına başvuru başlıyor

KURA VE GELİR ŞARTI ARANMAYACAK TOKİ tarafından satışa çıkarılacak konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Kampanya kapsamında vatandaşlar, projelerin bulunduğu illerde belirlenen banka şubeleri üzerinden başvuru ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kampanyanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise başvuru koşullarında sağlanan kolaylık oldu. Satışa sunulan konutlarda kura uygulaması yapılmayacak. Ayrıca gelir kriteri, ön başvuru ve ikamet şartı da aranmayacak. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Bunun yanında başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması şartı aranıyor.

#3
Foto - Kura yok, gelir şartı yok: 20 bin konut satışına başvuru başlıyor

ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULUYOR TOKİ, kampanya kapsamında vatandaşlara üç farklı ödeme seçeneği sunuyor. Buna göre konut bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. İkinci modelde yüzde 50 peşinat ödeyen vatandaşlar 72 ay vadeden yararlanabilecek ve ayrıca yüzde 8 indirim elde edecek. Üçüncü seçenekte ise yüzde 50 peşinatın taksitlendirilmesiyle 60 aya kadar vade imkanı sunulacak. Kampanya kapsamında satışa çıkarılan konutların fiyatları yaklaşık 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksit tutarları ise yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Ayrıca konutların bir bölümünü hemen teslim projeler oluşturuyor. Hemen teslim edilmeyecek konutların ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

#4
Foto - Kura yok, gelir şartı yok: 20 bin konut satışına başvuru başlıyor

EN ÇOK BURSA VE ANKARA'DA VAR Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı il Bursa oldu. Bursa'da 2 bin 190 konut satışa çıkarılırken, Ankara 2 bin 62 konutla ikinci sırada yer aldı. Bu illeri 1.238 konutla Hatay, 1.073 konutla Kahramanmaraş ve 1.000 konutla Malatya takip etti. Deprem bölgesindeki illerde satışa sunulan konut sayısının yüksekliği dikkat çekti. Türkiye genelinde 64 ilde hayata geçirilen kampanya, hem konut stokunun değerlendirilmesi hem de vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - Kura yok, gelir şartı yok: 20 bin konut satışına başvuru başlıyor

Başvuru için son tarih 17 Temmuz Yarın başlayacak satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Vatandaşlar, satın almak istedikleri konutların bulunduğu projelere göre Türkiye Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı’da TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu.

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