ABD'de alarma geçildi: 40 bin kişi için tahliye kararı!
ABD'nin California eyaletindeki Garden Grove kentinde bir fabrikadan sızan kimyasal madde yüzünden 40 bin kişinin tahliye dilmesine karar verildi.
ABD’nin California eyaletindeki Garden Grove kentinde hareketli saatler yaşanıyor.
Western ile Beach Bulvarı üzerinde bulunan bir havacılık şirketi olan GKN Aerospace'te tehlikeli kimyasal sızıntı meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin patlama veya sızıntı riskine karşı yaklaşık 40 bin kişi için tahliye kararı verildi.
Kararın ardından evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, sığınma merkezine dönüştürülen spor salonlarında geçici konakladı./ kaynak: haber7
