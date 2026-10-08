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Teknoloji-Bilişim
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ChatGPT kullananlar yandı!

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ChatGPT kullananlar yandı!

ChatGPT’den alınan metinlere, insan gözüyle fark edilmesi mümkün olmayan dijital damgalar eklenmeye başlandığı iddiası teknoloji dünyasında gündem oldu. OpenAI’ın devreye aldığı öne sürülen sistemin, yapay zeka tarafından oluşturulan metinlerin tespit edilmesini kolaylaştırabileceği belirtiliyor. Söz konusu dijital damgaların metinlerde yapılacak kelime değişiklikleriyle ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı ise merak konusu. Sistemin nasıl çalışacağı ve kullanıcıları nasıl etkileyeceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

#1
Foto - ChatGPT kullananlar yandı!

ChatGPT'den alınan metinlerin içerisine insan gözüyle fark edilemeyen gizli dijital damgalar basılmaya başlanıyor. OpenAI'ın devreye soktuğu bu yeni sistemin kelime değişiklikleriyle yok edilip edilemeyeceği ve kullanıcıları nelerin beklediği teknoloji dünyasında büyük merak uyandırıyor. Yapay zeka devleri, Avrupa Birliği’nin Yapay Zeka Yasası’nda yer alan şeffaflık kurallarına uyum sağlamak adına düğmeye bastı. Anthropic’in ardından OpenAI da ürettiği metinlerin içerisine artık insan gözüyle fark edilemeyen dijital izler bırakacak. "TextGrain" adı verilen bu yeni teknoloji, yapay zekanın kelime seçimlerine gizli istatistiksel işaretler ekleyerek metnin kaynağını tespit edecek.

#2
Foto - ChatGPT kullananlar yandı!

BÜTÜ METİNLERE OTOMATİK EKLENECEK OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki haftalardan itibaren AB sınırları içindeki ChatGPT ve Codex kullanıcılarının aldığı metin yanıtları otomatik olarak belirlenecek. Küresel ölçekteki API müşterileri için şimdilik isteğe bağlı sunulan bu sistem, kademeli olarak bulut ortaklıkları üzerinden sağlanan servislere de dahil edilecek. Şirketin son öncü modeli Astra üzerinde gerçekleştirdiği testler, bu görünmez damganın yanıt kalitesinde veya performansında herhangi bir kayba yol açmadığını ortaya koyuyor.

#3
Foto - ChatGPT kullananlar yandı!

DOĞRULAMA YAPMAK ZORLAŞIYOR Ancak metin içerisine işlenen bu istatistiksel sinyal, düzenlemeler karşısında oldukça kırılgan bir yapı sergiliyor. Yapılan teknik testler, metin kısaldıkça veya kelimeler değiştikçe tespit gücünün hızla zayıfladığını gösteriyor. Örneğin 400 tokenlik bir metinde yüzde 95 seviyesinde olan tespit başarısı, uzunluk 200 tokene düştüğünde yüzde 80'e geriliyor. Kelimelerin yalnızca yüzde 10'unun eşanlamlılarıyla değiştirilmesi tespit oranını yüzde 66'ya çekerken, yüzde 25'lik bir değişimde bu oran yüzde 17 seviyesine kadar çakılıyor. Matematik ve teknik alanlar gibi kelime çeşitliliğinin az olduğu konularda ise doğrulama yapmak çok daha zor bir hal alıyor.

#4
Foto - ChatGPT kullananlar yandı!

This technical restriction and high risk of errors explain why OpenAI decision is not to open the tool immediately to everyone. Sistem ilk aşamada sadece başvuru yapan onaylı araştırmacıların ve uzman kuruluşların erişimine sunulacak. Buna karşın görsel ve sesli içeriklerde kullanılan SynthID ile C2PA tabanlı açık doğrulama araçları herkese açık kalmayı sürdürecek.

#5
Foto - ChatGPT kullananlar yandı!

ANTHROPIC KÜRESEL ÇAPTA DEVREYE ALMIŞTI Sektördeki bu dönüşüm aslında yeni değil. Benzer bir adımı geçtiğimiz aylarda atan Anthropic, yeni Claude modellerinde benzer bir görünmez filigran sistemini devreye sokmuştu. AB kurallarına uyum amacıyla başlatılan ancak bölgesel kısıtlama uygulanamadığı için tüm dünyada geçerli kılınan bu özellik; web arayüzü, API ve ortak bulut platformlarında kapatılamayan varsayılan bir ayar olarak çalışıyor. OpenAI yetkilileri, bu görünmez işaretlerin metindeki insan katkısını ölçmediğini, telif ya da hesap sahibi bilgilerini ifşa etmediğini ve metnin doğruluğunu garanti etmediğini önemle vurguluyor.

#6
Foto - ChatGPT kullananlar yandı!

#7
Foto - ChatGPT kullananlar yandı!

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