ChatGPT kullananlar yandı!
ChatGPT’den alınan metinlere, insan gözüyle fark edilmesi mümkün olmayan dijital damgalar eklenmeye başlandığı iddiası teknoloji dünyasında gündem oldu. OpenAI’ın devreye aldığı öne sürülen sistemin, yapay zeka tarafından oluşturulan metinlerin tespit edilmesini kolaylaştırabileceği belirtiliyor. Söz konusu dijital damgaların metinlerde yapılacak kelime değişiklikleriyle ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı ise merak konusu. Sistemin nasıl çalışacağı ve kullanıcıları nasıl etkileyeceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor.