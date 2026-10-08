ChatGPT kullananlar yandı!

DOĞRULAMA YAPMAK ZORLAŞIYOR Ancak metin içerisine işlenen bu istatistiksel sinyal, düzenlemeler karşısında oldukça kırılgan bir yapı sergiliyor. Yapılan teknik testler, metin kısaldıkça veya kelimeler değiştikçe tespit gücünün hızla zayıfladığını gösteriyor. Örneğin 400 tokenlik bir metinde yüzde 95 seviyesinde olan tespit başarısı, uzunluk 200 tokene düştüğünde yüzde 80'e geriliyor. Kelimelerin yalnızca yüzde 10'unun eşanlamlılarıyla değiştirilmesi tespit oranını yüzde 66'ya çekerken, yüzde 25'lik bir değişimde bu oran yüzde 17 seviyesine kadar çakılıyor. Matematik ve teknik alanlar gibi kelime çeşitliliğinin az olduğu konularda ise doğrulama yapmak çok daha zor bir hal alıyor.