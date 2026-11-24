Altın piyasasına dikkat çeken uyarı: İslam Memiş: Herkes satmak zorunda kalacak
Küresel piyasalarda yaşanan sert fiyat hareketlerinin arkasında ne olduğu tartışılırken, yatırım uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir senaryo geldi. 2027'de nakit ihtiyacının artabileceğini savunan Memiş, yatırımcıların ellerindeki varlıkları elden çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi. Bu süreci "Büyük resetleme" olarak tanımlayan Memiş'in açıklamaları, altın ve diğer yatırım araçlarının geleceğine ilişkin yeni soru işaretleri doğurdu.